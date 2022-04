Escándalo por una estafa en el grupo de amigas de Yanina Latorre

Yanina Latorre contó en audio privado que se viralizó una situación compleja que vivió en su grupo íntimo de amigas.

Ocurre que todas fueron estafadas por la hija de una, la cual utilizaba las tarjetas de crédito de ellas sin que supieran que lo estaba haciendo.

"Una niña rica estafó a sus amigas ricas", anunció Pampito en Mañanísima (Ciudad Magazine, a las 10). "Es un tema delicado porque se trata de una nena que es menor de edad, no vamos a decir el nombre", aclaró Estefania Berardi.

Y detalló: "Yanina no tiene nada que ver, pero se filtraron unos audios de ella explicando la situación a alguien. Esta nena, cuando iba a la casa de los amigos, le sacaba fotos a las extensiones de las tarjetas de la madre, de las hermanas... No a Yanina. Y empezó a generar gastos con esas tarjetas que llegaron hasta los 25 mil dólares, en carteras, sushi, Uber".

"Ella usaba una tarjeta para sacar un pasaje a Chicago, otra para pedir un sushi, otra para pagar el Uber. Y los padres pensaban que eran gastos de sus hijas", sumó Pampito.

En los audios de Yanina que se viralizaron se la escucha decir: "Se dedicó desde el año pasado a sacarle fotos a todas las tarjetas de sus amigas. Iba a las casas, abría las billeteras y sacaba fotos. Creó una cuenta de PayPal y metió las 25 tarjetas. Hasta ahora la sumatoria es de 25 mil dólares. Se dedicó a comprar sushi, carteras, vuelos internos de Estados Unidos... A vivir de las tarjetas".

La panelista de LAM (América, a las 20) reveló cómo descubrieron lo que estaba ocurriendo. "Hace una semana, la mamá de P le dijo 'bueno, basta, ya terminó el verano, te aguanté los recitales', y P le pregunta '¿qué recital?', y ella le mostró y no había ido. Hizo un listado de las compras y sumó un millón de pesos que ella juró que no había gastado", explicó.

"A M también, le gastó 9 mil pesos en Mercado Libre. Todas las madres empezaron a putear a los hijos y en una reunión de madres", agregó Yanina.

"Es una enferma, todo el mundo dice 'pobre, es una adicción', pero esto no es una adicción, adicción es el cleptómano que se lleva un regalito pero esto es una estafa. La armó, la planeó. Aparte es muy chica, a mí no se me ocurre hacerlo", opinó la rubia.

Lo cierto es que el grupo de amigas se reunió y todas empezaron a contar que sus padres les habían cortado las tarjetas. "La chica aparecía con las carteras, se fue a Miami, pagado por los padres y allá compró vuelos internos a Chicago. Un horror".

Y reveló el detalle que sacó todo a la luz: "A M le faltaba un collar de Tiffany con un corazón negro, que no es común. Y un día, esta chica se aparece con el mismo collar. Le dice 'es igual al mío', y ella le responde 'viste, me lo regaló mi mamá este verano en Miami'. Ahí ató cabos. Le hackearon el mail".

Además, Pampito dijo se viralizó un audio de la nena llorando muy arrepentida, donde pide disculpas. "Es de una familia tradicional típica de Barrio Norte", explicó el periodista.

Ante el escándalo generado por la situación, Latorre escribió un tuit haciendo un pedido. "No me llamen más por el caso de.... Tiene 17 años. Se viralizó un audio privado mio. Como también de otras mamás del cole. No voy a hablar del tema. Es menor de edad y no es pública", sentenció.

