Carrió: “La Nación debe darle a los productores la exención impositiva”

La exdiputada Elisa “Lilita” Carrió visitó ayer al gobernador Gustavo Valdés acompañada de Hugo “Cuqui” Calvano. Estuvo más de una hora con el mandatario y al salir le dijo a El Litoral: “Me jubilé. Ya no hablo de política. Vine a visitar a un exalumno mío, que es Valdés, y hablé con los productores, que me dijeron que el Gobierno provincial se portó muy bien con ellos; pero necesitan que la Nación les otorgue la exención impositiva porque la prórroga no sirve”.

Lilita insistió: “Me jubilé. 350.000 pesos por mes y tengo que hacer la fe de vida para cobrarlo. No estaba en el país cuando me enteré lo de Corrientes. En 65 años no había visto una cosa así, los incendios, pero llama la atención la sequía. Nosotros estamos acá, ahora, analizando el día después, que siempre es lo más complicado”.

“Mi preferida es Corrientes, lo siento por Chaco. Que no me la toquen a Corrientes: Corrientes, gracias por existir. Siempre fue así. Me da gusto que la provincia esté en manos de gente decente”, agregó.

Sobre su relación con el gobernador, Carrió dijo: “Es muy buena. Lo quiero mucho. Fue mi alumno, también lo fue el vicegobernador (Pedro Braillard Poccard). Los quiero mucho. También Ricardo (Colombi) fue mi alumno, pero siempre fue medio taimadito; igual lo quiero mucho”, cerró entre sonrisas y se dirigió a la puerta rodeada de sus colaboradores.

Virasoro

La referente de la Coalición Cívica ARI, Elisa “Lilita” Carrió, llegó a Corrientes el martes para realizar una gira por la provincia que inició en Virasoro, con el objetivo de escuchar y dialogar con los productores que se vieron afectados por la sequía y los incendios, y con las autoridades estatales para trabajar juntos para sacar adelante al sector. “Traigo propuestas para hablar con el gobernador y con el ministro de Agricultura. Me duele ver cómo quedaron las zonas afectadas en Corrientes y me preocupa también que eso afecte a la canasta básica. Debemos tratar que el impacto no sea tan fuerte en la gente”, destacó.

“Al momento de los incendios no me encontraba en el país y ahora que regresé quise ver de cerca la situación. Por eso fuimos a Virasoro, donde me reuní con madereros, arroceros, yerbateros y ganaderos”, comentó Carrió y lamentó que “en mis 65 años nunca había visto algo así, con la bajante del Paraná. Con productores hablamos del problema de merma en la cosecha de la yerba, por ejemplo, que va a ser también un problema para la canasta básica, por la oferta-demanda. Debemos tratar que el impacto no sea tan fuerte en la gente”.

Por otra parte, la referente nacional señaló que además mantuvo un encuentro con el intendente de la Capital, Eduardo Tassano y con el gobernador Gustavo Valdés, “con quien hablé permanentemente por el tema de los incendios y ahora traje propuestas para trabajar con él y con el ministro de Agricultura”.

En otro orden, la referente se refirió a la unidad de Juntos por el Cambio a nivel nacional, provincial y municipal: “La CC ARI tuvo un rol muy relevante en el trato legislativo por la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se venía la falta de crédito, la debacle, pero presentamos el proyecto que podría unificar y salió por amplia mayoría. En esa tarea los primeros en acompañar fueron los integrantes de la Unión Cívica Radical, y para ello también estuve en contacto con Valdés”.

Además, Carrió remarcó el rol de la alianza en la ciudad y destacó que la Coalición Cívica forme “parte importante del gobierno municipal, es muy grato y nos da orgullo”.