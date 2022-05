“Voy con la peor de las ondas”: Marcela Tinayre contó la historia detrás de su audio viral

Marcela Tinayre visitó el piso de LAM antes de una nueva temporada de Las rubias, el magazine que se verá por NET y KZO el próximo jueves. Durante un largo rato en el estudio, la hija de Mirtha Legrand habló de todo con el periodista Ángel de Brito en los estudios de América.

Por primera vez, la conductora dio detalles de un popular audio que se viralizó en las redes sociales. “Mirá, voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas. Voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita, díganme dónde voy. ¿Es el sábado o el domingo? No se qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga, fenómeno”, dice la madre de Juanita Viale en el mensaje que incluso fue tomado para uno de los divertidos videos de Gente Rota.

Marcela explicó que el mensaje se lo había mandado Silvia Pesquera, una productora de Chiquita que le hizo un pedido a último momento. “A mí me molesta que me llamen de apuro. Me dio como fastidio por la forma en que me lo dijo. Ni siquiera me preguntó ‘¿podés salvarnos, Marce? Fue todo ‘ay, sí, te queremos invitar a la noche de Mirtha a ver si podés venir’”, recordó la conductora.

Luego, señaló: “Me pesó el rol de hija, entonces les dije ‘lo voy a hacer con la peor de las ondas. Ni me voy a vestir, ni me voy a maquillar’. Estaba enojada conmigo misma por haber aceptado”. Por último, manifestó: “Nunca más hablé con esa productora, pero mamá nunca me preguntó nada sobre esto. Yo soy de dar esas contestaciones. No tengo ese freno inhibitorio”.

En la entrevista, Tinayre también recordó a su padre Daniel, quien le dio algunos consejos que la siguen acompañando hasta el día de hoy. “La gente que trabaje con vos tiene que estar feliz, contenta”. “En este país la mujer es independiente cuando tiene independencia económica”. “Un éxito nunca se abandona”, repitió a modo de mandamiento.

En el mismo sentido, reconoció que lo extrañaba y lo invoca para pedirle consejos. Y también reveló detalles de la convivencia. Contó que eran compinches, que a los dos les gustaba manejar, que le cambiaba la disposición de la casa y contó una deliciosa intimidad de su relación: “Cuando vivía en París me visitaba mucho. Íbamos al cine y a la salida, con ese clima espantoso que tiene Francia, nos quedábamos abajo de la lluvia discutiendo los finales de las películas”. También recordó a su hermano Daniel, fallecido en 1999 a los 50 años, “Era sumamente memorioso, le gustaba la familia pero no solo la local, visitaba a los familiares en España en Francia. Le encantaba todo eso”, evocó.

En referencia a las críticas que recibe, contó que lo que más le afecta es cuando se meten con sus hijos: “Digo cualquier barbaridad, no tengo freno”, señaló. Y en el mismo sentido, reveló que aprendió a manejar la agresión que se vive en las redes sociales. “Yo dejé seis años de hacer televisión. Le tuve mucho miedo a las redes porque me habían pasado muchas cosas. Tenía miedo que las redes me hagan mal”, admitió, y recibió el apoyo de Yanina Latorre. “De que se metan con tu vida privada, como me pasó a mí”, intervino la panelista.

“La gente lo disfruta, porque te ven bien en ciertas cosas piensan que algo te tenía que pasar”, agregó la esposa de Diego. “El ser humano tiene algo de perversión, si sos linda, o tenés un buen estándar de vida te meten un dedo en el c... diciendo todo eso”, agregó Marcela y cerró el tema: “Así como me retiré siete años, hoy contesto todo”.

