Corrientes: intensa búsqueda de una mujer que padece Alzhéimer

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a una mujer mayor de edad que desapareció en Santo Tomé.

Se trata de Mirta Ayala, de 73 años, quien fue vista por última vez el domingo 17 de agosto. La denuncia de su desaparición se realizó este martes en la comisaría de la localidad mencionada.

Además, se informó que la mujer, que padece de Alzhéimer, fue al casino de la ciudad con sus hermanas, cuando en la madrugada del domingo se retiró del lugar sin dar aviso. En el caso tomó intervención el Juzgado de turno.

La mujer responde a las siguientes características físicas: contextura chica, cabello claro.

La última vez que vista traía puesto una campera marrón, pantalón jeans azul y zapatillas negras y usando anteojos de descanso.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a esta ciudadana, pueden hacerlo en la citada comisaría o llamar al 3794-503727; o bien acercarse a la dependencia más cercana y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.