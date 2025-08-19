Con doble podio en Paraná, Tomás Romero representará a Corrientes en los Juegos Jadar

El remero correntino Tomás Romero tuvo una actuación sobresaliente el pasado fin de semana en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde se disputó la tradicional regata especial “Valle María”, en el marco del calendario oficial de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA).

En la prueba de single U23, Romero se subió a lo más alto del podio, superando al local Hipólito Brasesco (Paraná Rowing Club) y a Luka Ledezma (Club de Regatas Santa Fe).

Además, en la categoría Senior, el correntino alcanzó el segundo puesto detrás del experimentado exseleccionado argentino Luciano Moreya, completando el podio Gerónimo Fernández (Regatas Santa Fe).

Desde 2023, el deportista compite bajo los colores del Club Tupá Remo de Santa Fe, pero continúa representando a Corrientes en cada certamen nacional, con el respaldo de la Secretaría de Deportes provincial. “Nos acercamos al objetivo del año, tratando de mejorar en cada paso y sumando competencias”, expresó en sus redes sociales.

El próximo desafío para Romero será la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), a disputarse en la primera semana de septiembre en Rosario y Santa Fe, donde formará parte del equipo que representará a Corrientes.

El cierre de la temporada llegará en octubre, con el Campeonato Argentino de Remo, que se desarrollará en la pista nacional de Tigre, Buenos Aires.