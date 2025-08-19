El teatro Vera será sede del show para las infancias

En el teatro Verá llega el show para las infancias este domingo 24. Con una doble función, a las 15 y a las 18, se celebrarán recitales en vivo a pura alegría y emoción junto a los personajes y canciones favoritas de las familias de todo el país de la mano de Adriana y Julieta.

El acceso a las funciones será gratuito, con retiro anticipado de entradas en weepas.ar y en boletería del teatro.Cerrando la programación de agosto del Teatro Oficial Juan de Vera, se presentará, en doble función, el show “Cantando con Adriana y Bailando con Julieta”, destinados a las infancias y familias.

En el mes de las infancias, el Teatro Oficial Juan de Vera propone el acceso gratuito a ambas funciones, con retiro anticipado de entradas, hasta 4 por persona, mediante la web weepas.ar y en boletería, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 hasta agotar cupos de sala.

Cantando con Adriana y Bailando con Julieta

Juntas traerán música, baile, juegos y sorpresas, revalorizando la voz de los niños, el valor de compartir en familia, el juego en sí mismo, compartiendo canciones de su repertorio más destacado, con otros clásicos de siempre: canciones de María Elena Walsh, Gaby Fofó y Miliki y Julieta Magaña, homenajeando a grandes artistas con su calidez e impronta, emocionando a grandes y chicos.

Sobre Adriana y Julieta

Adriana “La voz de los niños“, ha sido declarada Personalidad destacada de la Cultura y es reconocida como la maestra jardinera que revolucionó la música infantil. Con más de 20 años en teatro lleva un espectáculo de primera calidad que ya se ha convertido en un clásico de las infancias. Su obra y trayectoria han sido declaradas de Interés Cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por su aporte a la cultura, convirtiendo a Adriana en la referente contemporánea más importante de la educación a través de la música para los más chiquitos.

Julieta integra la nueva generación del musical y tiene una extensa trayectoria en el mundo artístico, habiendo comenzado a los 7 años de edad en los escenarios más importantes del país. Es coreógrafa, actriz, compositora y con su dulce voz hace bailar a grandes y chicos.