Karina Milei cruzó a Pamela David por afirmar que usa un reloj Rolex de u$s35.000 y anticipó que irá a la Justicia

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desmintió este lunes estar utilizando un reloj Rolex de u$s35.000 y apuntó contra la conductora de televisión, Pamela David, por hacer circular versiones falsas. "Vuelve la campaña sucia", afirmó y anticipó que irá a la Justicia.

Mediante un posteo en su cuenta de "X", la hermana de Javier Milei salió a cruzar a la periodista, que en las últimas horas generó mediante una polémica declaración en la que afirmó que “anda con un Rolex de u$s35 mil".

Y agregó: "Si es repostera, no es Maru botana como para tener un Rolex. Tiene tanto poder que nadie habla. Lo tenía acá”.

Contundente respuesta de la hermana de Milei

"Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso", desmintió Karina Milei y añadió: "Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo".

Luego, aprovechó para deslizar que hubo intención política detrás. "Se ve que los vínculos con Massa los confundieron", dijo y anticipó: "Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias".

Respecto al reloj que se vio en las imágenes del programa de Pamela David, aclaró que es de marca Grovana: "Vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder", agregó.

"Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras", cerró la hermana del Presidente en el posteo de redes.

*Con información de ámbito