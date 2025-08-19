Corrientes fue distinguida como Provincia Alfabetizando por su compromiso con la educación

Corrientes volvió a ser reconocida a nivel nacional por su política educativa. La provincia recibió el diploma de Provincia Alfabetizando, otorgado por la organización Argentinos por la Educación, en un acto realizado durante el lunes en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

El evento fue encabezado por, la ministra de Educación Práxedes López y los referentes de la fundación Agustina Lenzi y Maximiliano Pisani.

“Para otorgar este reconocimiento analizamos varios componentes como la institucionalización de las capacitaciones docentes, los planes de alfabetización y los avances de los proyectos presentados en el Consejo Federal de Educación”, explicó Pisani, al tiempo que recordó que este es el tercer año consecutivo de monitoreo que realiza la entidad.

El referente de la fundación destacó que “la idea es seguir monitoreando a partir de los compromisos firmados por los gobiernos, reconociendo a quienes están haciendo un buen trabajo”.

La organización Argentinos por la Educación es una ONG de alcance nacional que busca poner a la educación en el centro del debate público, entendiendo que es el pilar del desarrollo y la igualdad de oportunidades. Además, trabaja en la elaboración de informes y sistemas de monitoreo educativo que permiten conocer en detalle la situación de cada provincia.

Con este reconocimiento, Corrientes se posiciona entre las jurisdicciones que apuestan a fortalecer la alfabetización desde los primeros años escolares, consolidando así su compromiso con una educación pública de calidad.