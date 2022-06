Alerta en Estados Unidos: tres muertos en un nuevo tiroteo

Los tiroteos en Estados Unidos no dan tregua. Este jueves, un hombre armado entró en Columbia Machine, una fábrica de maquinaria de construcción en la localidad de Smithsburg, en el oeste de Maryland, y dejó al menos tres muertos, según confirmó la oficina del sheriff del condado de Washington en un comunicado.

Una fuente policial citada por la agencia Reuters habla de tres víctimas mortales.

La policía de Smithsburg atendió el llamado de emergencia de la fábrica cerca de las 14.30 (hora local).

Según las primeras informaciones, el atacante fue herido durante una confrontación con los agentes de policía que acudieron al lugar y tuvo que ser hospitalizado. Hasta el momento no está claro su estado de salud.

El gobernador Larry Hogan dijo que “potencialmente tres personas” murieron en el tiroteo y que el sospechoso intercambió disparos con un policía estatal y lo hirió en el hombro.

“El sospechoso ya no es una amenaza para la comunidad”, según la Oficina del Sheriff del Condado de Washington.

Smithsburg se encuentra a unos 120 km al oeste de Baltimore.

El sospechoso, que no fue identificado de inmediato, abrió fuego dentro de la fábrica de Columbia Machine Inc. en Smithsburg, Maryland, informó Fox News. No se supo de inmediato el posible motivo del ataque.

“Estamos monitoreando activamente el tiroteo masivo en #Smithsburg en este momento, y nuestra oficina está en contacto con funcionarios en el terreno", dijo en Twitter el representante federal David Trone, de Maryland.

Columbia Machine es una empresa que suministra líneas completas de equipos de fabricación de hormigón a clientes de más de 100 países, según su página web.

McCauley dijo que la escena permanece activa pero que no hay amenaza para la comunidad.

CNN se ha comunicado con autoridades adicionales para obtener más información.

La oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Baltimore tuiteó que agentes especiales están ayudando a la oficina del Sheriff con el incidente.

El Gobierno de Estados Unidos había advertido el martes último, en su último informe de “alerta terrorista”, que grupos extremistas celebraron en internet el tiroteo ocurrido el 24 de mayo en una escuela de Texas, en la que murieron 19 niños y dos maestras, y llamaron a cometer ataques similares.

La masacre del 24 de mayo en Uvalde “fue elogiada en foros de Internet conocidos por promover el extremismo nacional violento y las teorías de la conspiración por parte de individuos que alentaron a replicarla”, alertó el Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado reproducido parcialmente por la agencia de noticias AFP.

