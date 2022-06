Valdés, optimista por la pronta sanción de la paridad de género y voto joven

Durante la Convención de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés consideró a la paridad de género en el ámbito legislativo y al voto joven “como leyes fundamentales para la transformación de los correntinos”. También habló de posible sincronización, apelando a la transparencia sobre el proyecto de boleta única que fue sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación.

En en el Club San Martín, Valdés pronunció un discurso con visión de futuro, apostando a la democracia y destacando a la UCR dentro de Encuentro por Corrientes que ganó la contienda electoral del 2021, con el 76,9 por ciento de los votos que permitieron su reelección tras el “respaldo contundente de la ciudadanía de Corrientes”.

Seguidamente remarcó: “Hoy tenemos en la Cámara de Diputados y en Senadores, dos tercios”, refiriéndose a los proyectos de paridad de género y voto joven que envió tres veces a la Legislatura.

“Tenemos que sancionar las leyes que son fundamentales para la transformación del futuro de los correntinos”, siguió y anunció que “en poco tiempo más el Senado y la Cámara de Diputados están por transformar leyes que son fundamentales, como la paridad entre hombres y mujeres, que es fundamental para que tengamos representación política”, dijo sobre el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero que sigue demorada en la Legislatura ante algunas modificaciones que están siendo analizadas por el cuerpo legislativo que está bajo la presidencia del vicegobernador Pedro Braillard Poccard.

Vale mencionar que los senadores trabajan en el articulado ante las identidades no binarias establecidas por el decreto nacional Nº 476/21 y sobre la potestad del juez electoral para readecuar las listas si no cumplen con la equidad, ya que apunta a que el partido elija los reemplazos y no la alianza.

El gobernador en esa oportunidad también se refirió al proyecto del voto joven que fue sancionado por unanimidad, el 20 de octubre del año pasado por la Cámara Baja en medio de un fuerte debate donde la oposición consideró que hubo falta de técnica legislativa y cuyo tratamiento calificaron como tardío.

“Tenemos el compromiso también con la juventud radical de que se apruebe el voto joven y que los jóvenes puedan votar no solamente a presidente, sino que puedan votar también a gobernador, concejales e intendentes”, siguió ante la iniciativa que también está en el Senado y que en principio se aprobaría sin modificaciones.

Seguidamente, el gobernador también se refirió al proyecto nacional de boleta única de papel que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. “Tenemos que sincronizarnos, por qué no escuchar la propuesta del Pájaro (por el diputado de la Nación por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade) de boleta única, no tenemos miedo al debate, sino que tenemos que apuntar a la transparencia, pero tenemos que coordinar seguramente con el Sistema Electoral Nacional.”