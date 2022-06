Calendario Marvel 2022: las películas y series que se estrenan este año

María Victoria Gamboa

La fase 4 de este universo recién está empezando, con muchos personajes nuevos que se irán sumando. La compañía se prepara para un año repleto de estrenos.

Luego del estreno de “Moon Knight” por Disney Plus y el gran estreno en cines de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, repasamos las fechas de estrenos de series y películas de Marvel para el 2022 y lo que se sabe hasta ahora de ellas.

Ms. Marvel

Por el momento cuenta con 3 episodios disponibles en Disney Plus; serán 6 en total.

Antes del estreno de “The Marvels” en 2023, esta serie nos presenta a un nuevo personaje: Kamala Khan, interpretada por Imán Vellani, una adolescente que sigue los pasos de Carol Danvers (Capitana Marvel) y se inspira en ella para crear su propia identidad como heroína. Será la primera heroína musulmana de la franquicia.

Sinopsis: “Ms. Marvel” de Marvel Studios es una serie nueva y original que presenta a Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que crece en la ciudad de Jersey. Una ávida “gamer” y una voraz escritora de fanfiction, Kamala es una megafan de los superhéroes con una imaginación descomunal, especialmente cuando se trata de Capitana Marvel.

Sin embargo, Kamala siente que no encaja en el instituto y, a veces, incluso en casa. Bueno, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado. Porque la vida mejora con superpoderes, ¿verdad?

Thor: Love and Thunder

Estreno: 7 de julio en cines

Chris Hemsworth marca su regreso como Thor en la cuarta entrega en solitario de este superhéroe, nuevamente con Taika Waititi como director tras el éxito de “Thor: Ragnarok”, junto a Natalie Portman replicando nuevamente su rol como Jane Foster y Tessa Thompson como Valkiria, además también veremos a los guardianes de la galaxia acompañando a Thor.

La película encuentra a Thor en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: una búsqueda de la paz interior. Pero su retiro es interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el carnicero de dioses, que busca la extinción de los dioses. Para combatir la amenaza, Thor solicita la ayuda de la reina Valkiria, Korg y su exnovia Jane Foster, quien, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Juntos se embarcan en una angustiosa aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del Dios Carnicero y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

I am Groot

Estreno: 10 de Agosto, por Disney Plus

Esta serie de cortos animados será un spin-off de los Guardianes de la Galaxia que se centrará en Baby Groot. En él podremos ver al pequeño Groot en varias situaciones nuevas, además de nuevos e inusuales personajes; en este saldrán versiones desde Baby Groot a Teenager Groot, como lo vimos en Infinity War.

She-Hulk: Defensora de Héroes

Estreno: 17 de Agosto, por Disney Plus

Tatiana Maslany será Jennifer Walters, la protagonista, una abogada que se especializa en casos legales de superhumanos, además también podremos ver a Mark Rufalo como Bruce Banner/Hulk. La serie contará con 10 episodios.

Si bien no cuenta con una sinopsis oficial, se sabe que esta serie nos traerá muchos personajes de Marvel como Hulk o Abominación, interpretado por Tim Roth. Está dirigida por Kat Coiro y Anu Valia, con Jessica Gao como escritora.

Black Panther: Wakanda Forever

Estreno: 11 de Noviembre en cines.

En la secuela de la exitosa franquicia de Black Panther volveremos a ver a Letitia Wright, Lupita Nyong’o y Danai Gurira recobrando sus papeles. Lamentablemente no contará con la presencia de Chadwich Boseman, quien fue T'challa, el Black Panther, debido a su fallecimiento en 2020.

Por el momento no cuenta con una sinopsis oficial.

Los Guardianes de la Galaxia. Especial de Navidad

Estreno: época de navidad por Disney Plus

Antes de poder ver la última entrega de la trilogía de los guardianes, podremos disfrutar de un especial de Navidad, que sirve como sinopsis a la tercera entrega a estrenarse a fines de 2023. Por el momento no hay mucha información respecto a este especial ya que primero debemos saber en qué aventuras se encuentran nuestros guardianes favoritos en “Thor: Love and Thunder”.