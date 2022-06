La filosa reflexión de Mica Viciconte mientras Nicole Neumann viaja por Europa

Mica Viciconte está viviendo un momento de plena felicidad con su reciente maternidad junto a Fabián Cubero. De hecho, este lunes la pareja está festejando el primer mes de vida del pequeño Luca, que llegó para unirlos aún más y consolidar la familia ensamblada junto a Indiana, Siena y Allegra, las tres hijas que el futbolista tuvo con Nicole Neumann. Pero no todo es armonía porque, como es de público conocimiento, la relación entre la última campeona de Masterchef Celebrity y la modelo es bastante tirante.

En este sentido, mientras Nicole continúa de viaje por Europa con su novio Manu Urcera y sus dos hijas menores, la mayor se quedó en Buenos Aires con su padre y la influencer para evitar faltar tantos días al colegio. Y, a pesar de que la distancia física hizo que no se vieran las caras ya por varios días, en las últimas horas Viciconte utilizó sus redes sociales para enviarle a Neumann lo que muchos consideraron una indirecta.

“Un niño recordará quién estuvo con él, no quien gastó más. Los niños olvidan los juguetes y la ropa, pero el amor y el tiempo dedicado, nunca”, fue la frase que la exCombate compartió en sus stories de Instagram y que incluso también replicó Cubero.

Pero además, Mica también compartió en sus historias una tierna foto de Fabián bañando a su bebé. “Te amamos. Feliz cumple mes Luca”, escribió junto a la imagen, que el ex capitán de Velez también compartió.

No es el primer cruce o indirectas que la actual y la ex pareja de Cubero tienen vía redes sociales. Por caso, a mediados de mayo Mica se había mostrado muy molesta porque la jurado de Los 8 escalones habría ido a su casa con síntomas de coronavirus, poniendo en riesgo su salud y la de su bebé recién nacido. “La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. Un acto de irresponsabilidades es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacía sí misma o hacia los demás”, comenzó expresando, indignada, en sus stories.

Y agregó, dando a entender que la persona en cuestión ya sabía que estaba enferma: “Si sabías que te sentías mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no exponías a nadie, y de esa manera nos cuidamos todos”. Furiosa, cerró: “Un bebé recién nacido tengo. Tomás conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”.

Lo cierto es que, en un principio, todo apuntaba a Neumann, pero se terminó de confirmar cuando Neumann reveló, horas más tarde, que su hisopado dio positivo. “Hola a todos. Bueno, quería que se enteren por mí. Tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé”, comenzó expresando en un video que compartió en Instagram.

En ese sentido, y contrario a lo que había afirmado Vicionte - que aseguraba que Nicole había visitado su casa ya con síntomas de la enfermedad-, aseguró: “No tengo ningún síntoma, ni tenía ninguno, pero di positiva. Así que acá estoy, en mi casa, aislada”. Y detalló: “Hay una nueva ola, ya lo sabemos, lo están diciendo en todos lados. Hay un montón de gente que está transitando nuevamente el Covid. Yo ya lo había tenido hace un año y medio. Tengo dos vacunas, me iba a poner justo el viernes la tercera, no llegué al refuerzo”.

Infobae