Corrientes: liberaron al conductor involucrado en el choque donde murió un joven

El conductor del automóvil involucrado en el siniestro vial en el que murió el joven Santino Alcaraz recuperó la libertad en las últimas horas, aunque seguirá vinculado a la causa judicial mientras continúa la investigación.

Se trata de Víctor Emanuel Torres, quien manejaba un Fiat Palio y había permanecido detenido de manera preventiva luego de presentarse ante la Justicia días después del accidente ocurrido el lunes 2 de marzo.

La decisión se tomó luego de que la defensa acreditara el domicilio del joven, situación que había sido uno de los fundamentos para mantener la detención inicial. Con esta modificación, la Justicia dispuso su libertad ambulatoria bajo una serie de condiciones.

Entre las medidas restrictivas establecidas, Torres deberá presentarse cada 15 días ante la Oficina Judicial , además de tener prohibido acercarse a los familiares de la víctima y a los testigos del caso. También no podrá tramitar una licencia de conducir mientras se desarrolla el proceso.

El Hecho

Se trata del siniestro que se registró en la intersección de la avenida Cuba y la calle Paul Groussac, en el barrio Pirayuí, donde se produjo el choque entre el automóvil y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, Santino Alcaraz de 20 años, sufrió heridas de gravedad y falleció en el lugar.

Tras el choque, el conductor del auto se retiró del lugar, lo que motivó un operativo de búsqueda por parte de la Policía de Corrientes. Finalmente, se presentó junto a sus abogados ante la fiscalía unas 48 horas después del siniestro.