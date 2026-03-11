Corrientes exportó 336 millones de dólares y registró un crecimiento de más del 30%

Las exportaciones de la provincia de Corrientes subieron 31,6% durante 2025 y alcanzaron los 336 millones de dólares, según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, se destacó el crecimiento en toda la región del nordeste.

Exportaciones del NEA

El documento remarca el desempeño del NEA, que registró un aumento del 20,9% en sus ventas al exterior. Se trató del mayor crecimiento entre las regiones del país, en un contexto en el que las exportaciones nacionales aumentaron 9,3%.

De acuerdo con el informe, Misiones lideró las exportaciones del NEA con 533 millones de dólares, seguida por Corrientes con 336 millones. Luego se ubicaron Chaco con 235 millones y Formosa con 29 millones.

El arroz lideró las exportaciones correntinas

En el caso de Corrientes, más de la mitad de las exportaciones correspondieron a productos primarios. El principal rubro fue el de cereales, con 146 millones de dólares que marcaron la importancia del arroz.

Corrientes concentra cerca del 40% de la producción nacional de este cereal y se posiciona como uno de los principales orígenes de las exportaciones argentinas de arroz, con destino principalmente a Brasil.

Otros productos relevantes en la matriz provincial son la madera, los cítricos y la yerba mate. El informe del Indec también señala que los principales destinos de las exportaciones del NEA fueron Brasil (16,3%), Estados Unidos (14,8%), China (12,7%) y Siria (7%).

En cuanto a la composición de las ventas externas de la región, los productos primarios representaron el 40,7% del total exportado, seguidos por las manufacturas de origen agropecuario con 40,5% y las manufacturas de origen industrial con 18,8%.

En Corrientes, los productos primarios sumaron 179 millones de dólares. Y entre los mercados más importantes se ubicaron la Unión Europea, con 78 millones de dólares, y el bloque integrado por Estados Unidos, México y Canadá, con 74 millones.