Abren convocatoria para ArteCo 2026 en Corrientes: quiénes pueden participar y hasta cuándo

El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, abrió la convocatoria para participar de la 8° edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, que se desarrollará del 21 al 24 de mayo en la ciudad de Corrientes.

La invitación está dirigida a galerías, proyectos colectivos y artistas individuales, quienes podrán postularse hasta el 30 de marzo completando el formulario disponible en el enlace oficial de la feria.

La edición 2026 contará con la curaduría de Marcelo Dansey, y tendrá como objetivo visibilizar y fortalecer la escena artística del Nordeste argentino, promoviendo la profesionalización, la experimentación, la circulación y la comercialización de bienes culturales.

Además, la feria buscará generar espacios de reflexión sobre los procesos de patrimonialización y construcción de memoria en el arte contemporáneo.

Tres categorías de participación

Para esta octava edición se habilitaron tres categorías principales.

Piezas de Museo está destinada a galerías de arte o emprendimientos privados con fines de comercialización, que deberán presentar entre tres y siete obras. Al menos una de ellas deberá corresponder a un artista de la región.

Según explicó el curador, el concepto de “pieza de museo” no se limita únicamente a obras de valor histórico consolidado, sino que también incluye trabajos de artistas emergentes o de mediana trayectoria que puedan proyectarse como parte del patrimonio cultural en el futuro.

La segunda categoría es “Tiendas de Valores y Maravillas”, dirigida a proyectos artísticos colectivos, espacios autogestionados e instituciones vinculadas al arte. En este caso, las propuestas deberán incluir al menos un artista del Nordeste argentino y presentar proyectos vinculados a los valores sociales y la economía cultural.

Por último, la categoría “Solo Show” está orientada a artistas individuales oriundos de Corrientes o con al menos cinco años de residencia comprobable en la provincia, ya sea que participen de manera independiente o representados por una galería.

En esta modalidad, los participantes deberán presentar una propuesta individual con una narrativa artística propia, donde se valorará la coherencia conceptual, la investigación sostenida y la proyección patrimonial de las obras.

Proceso de selección

Los interesados tendrán tiempo de presentar sus postulaciones hasta el 30 de marzo. Luego, las propuestas serán evaluadas por un Comité de Selección integrado por especialistas en gestión de colecciones, profesionales del ámbito museístico y artistas de trayectoria en la región.

El jurado será designado por el Instituto de Cultura de Corrientes, organismo responsable de la organización del evento.

Finalmente, los proyectos seleccionados se darán a conocer el 17 de abril.