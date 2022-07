Más cepo al turismo: no se podrá comprar en cuotas en los freeshops

El directorio del Banco Central de la República Argentina restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas los consumos en todos los freeshops del país.

En el marco de un constante endurecimiento de los controles cambiarios, la decisión tomada ayer por el Banco Central se suma a la prohibición de financiamiento para pasajes y servicios turísticos en el exterior, vigente desde noviembre de 2021, y también para compras por vía postal “puerta a puerta”, sancionada una semana atrás.

“De esta manera, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en Pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.); Productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial; Productos en tiendas libres de impuestos”, señaló el Bcra en un comunicado.

El jueves pasado, el Banco Central había decidido la prohibición la financiación en cuotas en la compra online de productos en el exterior que se reciben con sistemas “puerta a puerta”. De este modo, se podrán seguir haciendo compras pero sin la posibilidad del pago con financiación.

La decisión entró en vigencia el pasado lunes 4. La comunicación establece que los bancos y las tarjetas “no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes”, ya sean personas físicas o jurídicas, en el caso de “productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, “couriers” y gestoría de trámites aduaneros.”

Flexibilización

Al mismo tiempo que dispuso esas restricciones adicionales al turismo, el Banco Central decidió flexibilizar las condiciones de acceso a los dólares para los importadores en el caso de las autopartes, los fertilizantes y los productos fitosanitarios, algo que venían reclamando con insistencia desde diversos sectores empresarios.

El Bcra tomó ayer también otras decisiones destinadas a “mejorar las condiciones de financiación para la importación de fertilizantes, productos fitosanitarios y los insumos necesarios para su elaboración en el país”. En ese sentido, el Central dispuso “reducir de 90 días a 60 días el plazo para el acceso al mercado de cambios” para esos sectores.

También redujo de 365 a 60 días el plazo para acceder al mercado de cambios “para abonar insumos que serán utilizados para la producción local de bienes a exportar, cuando simultáneamente se liquidan anticipos o prefinanciaciones de exportaciones”.

En el caso de estos productos, “se considerará siempre que se trata de insumos para la producción local de bienes para exportar”.

Asimismo, el Directorio también simplificó “el acceso al mercado a las terminales automotrices para la producción de unidades destinadas a la exportación”. Esta medida, consideró el Bcra, “permitirá a las terminales acceder al mercado para el pago de importaciones de las autopartes que se utilicen en la elaboración de unidades que se exportarán”.

“En otra decisión que mejora las condiciones de acceso, se podrán cursar los pagos que realizan las empresas que recaudan en el país los fondos pagados por residentes a prestadores no residentes de servicios digitales”, concluyó el comunicado del Bcra.

