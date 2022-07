El Torneo Oficial propone una jornada atractiva en dos frentes

El Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol, que hoy disputará en forma completa la 15ª fecha, ingresa en la recta final de la etapa de clasificación con los equipos que intentarán cumplir diferentes objetivos.

En la parte de arriba de zona A, Huracán (29 puntos) y Mandiyú (29) ya se aseguraron un lugar en los cuartos de final y quedan todavía dos lugares vacantes con cuatro fechas por jugar, incluida la de hoy.

Mandiyú enfrentará a Invico (7), penúltimo del grupo, que lucha por evitar el descenso directo. Este encuentro se disputará desde las 15.00 en cancha de Libertad.

Mientras que Huracán jugará contra Quilmes (15) en cancha de Sportivo, desde las 15.30. El conjunto quilmeño está quinto y necesita sumar de a tres para intentar descontar la diferencia con los equipos que lo preceden.

Este duelo tuvo una resolución particular durante la primera rueda. Quilmes ganó los puntos porque Huracán no presentó en tiempo y forma la documentación de sus jugadores. La entidad del barrio Berón de Astrada manifestó que le habían robado los carnets, el partido no se jugó y el Tribunal de Disciplina le dio la victoria a Quilmes.

En la lucha por quedar entre los cuatro primeros, serán importantes los partidos que sostendrán Mburucuyá (22) y Sportivo (22) contra San Marcos (12) y Alvear (5), respectivamente.

El equipo del interior jugará en su cancha desde las 15 y el Albiverde lo hará en el estadio de Alvear a partir de las 15.30.

En este grupo quedará libre Empedrado (11).

En la zona B todavía están disponibles los cuatro lugares para los cuartos de final, pero ya se sabe que Curupay deberá jugar la próxima temporada en la Primera B.

En la lucha por los primeros lugares, el líder Ferroviario (29) recibirá desde las 15.30 a San Jorge (15). En tanto que el escolta Lipton (28) se medirá con el tercero Sacachispas (19) en cancha de Sportivo, a partir de las 13.30.

Boca Unidos (15) tendrá como rival a Rivadavia (12).

Este partido tendrá como sede la cancha de Ferroviario, a las 13.30. Los dos equipos buscan seguir en carrera buscando un lugar en los cuartos de final, pero a la vez necesitan los puntos para consolidarse en la categoría y evitar jugar la permanencia.

El descendido Curupay (1) enfrentará a Libertad (12) en el primer turno (13.30) de la cancha de Alvear. Para el Decano, el triunfo es clave en su pretensión de alejarse de la zona de permanencia.

En la oportunidad quedará libre Cambá Cuá (19).

En este grupo hay un partido pendiente, el que jugarán el martes 12 Boca Unidos y San Jorge.