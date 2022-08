Guido Süller fue denunciado por su exnovio por abuso sexual agravado

Guido Süller fue denunciado por su ex pareja, Federico Acosta, por ‘abuso sexual con acceso carnal’. La noticia, que trascendió este miércoles, fue radicada el martes 9 de agosto en la Unidad Funcional N°4 de Escobar.

En su declaración, Acosta, de 22 años, contó que conoció al comisario de abordo cuando apenas tenía 17 años y que la relación finalizó hace pocos días y no habría sido en los mejores términos. En la denuncia, explica con detalles minuciosos la supuesta violación, que habría ocurrido en el primer encuentro con Süller, y reveló otros comportamientos del arquitecto, en los que lo obligaría a consumir alcohol y a tener relaciones sexuales contra su voluntad.

Al conocer la información, Guido defendió su posición en diferentes flancos. En su cuenta de Twitter, publicó un descargo donde dejaba en claro su postura: “Mi ex pareja me hizo una grave denuncia penal. Quiero decirles que es calumniosa falsa y seguramente con un trasfondo extorsivo. Me duele mucho porque más allá de la mentira, yo lo quería, me había enamorado. Dormíamos juntos. Nunca imaginé que él estaba pergeñando tremenda bajeza”, señaló el arquitecto.

Posteriormente, Süller se comunicó con el periodista Daniel Ambrosino que reprodujo el aire en América Noticias el audio que le envió el mediático. “Es todo mentira, no lo puedo creer. Estábamos saliendo con Federico”, se defendió. “Estoy shockeado porque nunca me imaginé esto. ¿Cómo tu pareja te va a denunciar por abuso sexual? Es súper ridículo”, agregó.

“Si no contesto parece que me estoy escondiendo, si contesto es porque quiero cámara: yo doy la cara, me conocen hace muchos años y no tengo un pasado que me vincule a nada de eso”, esgrimió. Y dejó todo en manos de su abogado, Gustavo D’Elia, quien ya presentó el pedido de eximición de prisión tras la denuncia por abuso sexual con acceso carnal en contra del mediático.

Hace poco más de un mes, Federico estuvo en Intrusos y contó su dura historia de vida donde con su familia perdieron su hogar y quedaron en la calle: “El vecino nos prendió fuego la casa y mi papá me salvó. Tuvimos que dormir abajo de un puente porque mis padres no querían pedir ayuda”, relató

Respecto a los inicios de su vínculo con Süller, aseguró haberse sorprendido al descubrir el pasado mediático de su entonces novio. “Empezamos a hablar por Instagram y lo tuve que buscar en Google”, admitió.

Por entonces, el joven fue noticia por haber participado del casting para la nueva versión del reality Gran Hermano, donde habló de su relación con Guido: “A pesar de nuestra diferencia de edad, a mí no me importa. La gente me criticó, me dijo ´oportunista´, ´gato´, todo junto, pero la verdad me importa muy poco, y a él también, así que eso es lo que vale, ¿no? Total, que hablen bien o mal, pero que hablen”.

La presentación en sociedad de los novios fue hace casi un año en El club de las divorciadas, el ciclo que conducía Laurita Fernández en El Trece. “Es muy buena persona. Tiene un gran corazón y es humilde. No le importa si tengo plata o si no tengo. Es transparente”, señaló Federico al contar qué lo había enamorado de Guido.

A su turno, el arquitecto y ex comisario de abordo celebró la juventud “contagiosa” de su pareja. “Lo que me enamoró es que a esa edad el ser humano es más feliz, la vida todavía no te golpeó tanto”, afirmó Guido: “Es una bocanada de aire fresco, él está lleno de sueños, está empezando a vivir. Me habla de lo que quiere estudiar, de los trabajos y yo lo aconsejo”, agregó.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

Infobae