Fernández y Massa: acto juntos y promesa de obras

Tras la asunción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, y en medio de las repercusiones que generaron sus primeras medidas, anunciadas el miércoles, el presidente Alberto Fernández envió un mensaje a los gobernadores al asegurar que “no va a parar la obra pública”. Fue en el marco de su primera actividad oficial junto al flamante titular de la cartera económica, durante un acto en Cañada de Gómez, Santa Fe, del que también participó el gobernador Omar Perotti.

“Sergio sabe, como yo, la obligación que tenemos con cada uno de ustedes. Y esa obligación no va a parar, como no va a parar ninguna de las 5000 obras públicas que estamos haciendo, ni ninguna de las 100 escuelas técnicas ni las 120.000 viviendas que estamos construyendo a lo largo del país. Porque nuestro deber está con ustedes, no con otros”, señaló el Presidente, que encabezó el acto de reactivación del servicio ferroviario de pasajeros Cañada de Gómez-Rosario, que había dejado de funcionar hace 45 años.

En ese sentido, y bajo la atenta mirada de Massa, Fernández volvió a insistir con la importancia de la “unidad” en el oficialismo. Sin embargo, aclaró: “Cuando yo hablo de unidad, no hablo solo de la unidad del Frente de Todos. Hablo de la unidad de los argentinos y las argentinas. Que una vez entendamos que tenemos una gran oportunidad y no debemos desperdiciarla”.

“Veo a veces desesperanza en nuestros compatriotas, que se plantean que en la política todo es lo mismo, y la verdad que las cosas no son así”, añadió el primer mandatario. Además de contar la presencia del flamante ministro de Economía, Sergio Massa, del encuentro también participaron el gobernador de esa provincia, Omar Perotti; la intendenta local, Stella Clérici; y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

El ministro Massa anunció oficialmente a Gabriel Rubinstein como su viceministro de Economía en tanto que ayer el Gobierno formalizó las designaciones de Carlos Castagneto al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Silvina Batakis como nueva presidenta del Banco Nación y Raúl Rigo como secretario de Hacienda, a través de los decretos 457/2022, 458/2022 y 459/2022 publicados en el Boletín Oficial.

Los mismos decretos aceptan las renuncias de Eduardo Hecker a la presidencia del Nación, y Marín Di Bella, como titular de Hacienda.

Por su parte, la dimisión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la Afip se aceptó a través del decreto 446/2022.

