El Gobierno no convoca a un diálogo, sino a una farsa

Por Jorge Enríquez*

Publicado en Infobae

En las últimas horas, el Gobierno nacional (o una de las diversas partes que conforman lo que con un exceso de formalismo llamamos gobierno nacional) dio un nuevo giro y propuso un diálogo con la oposición, a la que horas antes habían culpado por el atentado contra Cristina Kirchner.

El brusco cambio se debe, seguramente, a que las encuestas no reflejan el notorio aumento en la imagen positiva de la vicepresidente que el kirchnerismo había imaginado que ocurriría luego de la acción de un sujeto marginal, a la que se le sigue intentando sacar todo el jugo posible. Lejos de eso, parte de la sociedad desconfía de la veracidad del intento de homicidio.

El oficialismo pretendía que dirigentes de la oposición participaran de la misa celebrada en Luján. Ninguno lo hizo. No hacía falta ser clarividente para saber que el kirchnerismo transformaría una ceremonia religiosa en un acto groseramente partidario.

En ese marco, llama la atención la propuesta de diálogo. Por cierto, en democracia debería ser lo normal que los políticos de diferentes partidos dialoguen entre sí, de manera regular, sin necesidad de que haya una convocatoria gubernamental. En la Argentina, lamentablemente, la grieta impide o dificulta ese sano ejercicio. Pero debe decirse, sin el menor titubeo, que la grieta no es algo surgido de la naturaleza o un acontecer inexorable de nuestra historia, sino un proyecto claramente planificado desde 2003, cuando los Kirchner llevaron al nivel nacional el “know how” desarrollado con devoción artesanal durante varios años en Santa Cruz.

Todo diálogo político supone, en primer lugar, el reconocimiento recíproco de los que van a dialogar como actores legítimos del sistema democrático. Esta premisa falta en este caso, porque el kirchnerismo supone que solo él representa al pueblo y que la coalición opositora Juntos por el Cambio es un conjunto de dirigentes que, manejados como títeres por los Estados Unidos, las grandes corporaciones y el poder mediático, solo buscan que los argentinos sean cada vez más pobres y vivan vidas tristes. Hasta las relaciones sexuales, según Victoria Tolosa Paz, solo se pueden realizar si existe un gobierno peronista. Esa actitud deslegitimante es lo que explica la ausencia de Cristina Kirchner en el acto de asunción de la presidencia de Mauricio Macri.

Por eso, cuando no gobierna el peronismo kirchnerista, es legítimo intentar impedir una sesión parlamentaria arrojando catorce toneladas de piedra. Y cuando una coalición no kirchnerista gobierna un distrito como la Ciudad de Buenos Aires, es legítimo sacarle unilateralmente parte de la coparticipación tributaria.

Por lo demás, para que el diálogo sea fructífero, es necesario que haya por lo menos un piso de coincidencias básicas sobre el tipo de país que se desea. Eso falta también. De un lado, la democracia liberal —que admite muy diversas expresiones desde la centro derecha a la centro izquierda—; del otro, el populismo autoritario, que excluye la pluralidad, anhela el unanimismo y desprecia el Estado de derecho. No se entiende qué resultado concreto se podría obtener del diálogo entre quienes sostienen ideas opuestas.

En todo caso, si el diálogo propuesto por el oficialismo fuera sincero, lo primero que debería hacer es desactivar las embestidas contra la justicia independiente. No tiene sentido dialogar y al mismo tiempo amenazar con el “quilombo” que se va a armar si Cristina Kirchner es condenada.

Claro que queda bien decir que la grieta es mala. Hay políticos cuyas ideas precisas sobre cualquier tema ignoramos absolutamente, que no hacen más que recalcar su condición “antigrieta”. A nadie le gusta esa división de la sociedad, pero es necesario reiterar que acá no hay justo medio posible porque si se impone el populismo autoritario no habrá verdadera democracia. Basta comprobar la experiencia de Venezuela o Nicaragua, que son algunos de los países que más admiran los kirchneristas. Por último, la Constitución ya prevé un ámbito jerarquizado para el diálogo: es el Congreso de la Nación. Ahí es posible y deseable dialogar y debatir sobre proyectos de leyes concretos. Ese es el diálogo útil, para el cual Juntos por el Cambio está siempre disponible. Lo otro es una ficción de diálogo, una mera puesta en escena, que como mucho puede servir para distraer por unos días a los argentinos de los duros problemas que deben enfrentar. Para esa simulación no cuenten con nosotros.

* Exdiputado nacional. Presidente de la Asociación Civil Justa Causa.