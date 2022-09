El 30 % de los correntinos no se registró para mantener los subsidios energéticos

En Corrientes, un 30 % de los usuarios residenciales de energía no accedieron a registrarse para mantener los subsidios estatales.

Así lo informó Pablo Cuenca, presidente del Ente Provincial Regulador Eléctrico de Corrientes.

“Hasta la fecha, tenemos 150.000 usuarios en nivel 2, que sería el de los bajos ingresos, mientras que en nivel 3 tenemos 35.000. Estos dan un total de 185.000 beneficiarios que tiene la distribuidora de energía eléctrica en Corrientes”, indicó en diálogo con Sudamericana.

Con respecto al nivel 1 de mayores ingresos se registraron 3600 usuarios, pero Cuenca alertó que estiman que hay cerca de 85.000 usuarios residenciales en la provincia que no accedieron al registro o lo completaron mal.

“Si la distribuidora tuviera que facturarles, debería cobrarles como nivel 1, el de los mayores ingresos. El tema es que esa estadística no se corresponde con la realidad”, reconoció Cuenca.

“Ahora pedimos a Nación para ir a buscar ese universo de personas que quedaron fuera del sistema para ponerlos en conocimiento de que se le quitará el subsidio y terminará pagando un tarifazo de más de hasta un 130 % o 150 %”, informó.

Por otra parte, el presidente del Ente Provincial se refirió al tope de consumo subsidiado fijador por el Gobierno Nacional.

Precisó que en la región nordeste será subsidiado hasta 550 kilowatts mensualmente, y no 750 durante el verano como la coalición de Gobernadores del Norte Grande habían solicitado, por la falta de gas natural en esta zona del país.

Continúa abierto el

registro para usuarios

Los registros online para mantener los subsidios energéticos continúan abiertos para las familias interesadas. A partir de la decisión del Gobierno de regular las tarifas de energía de todo el país, los usuarios de mayor poder adquisitivo pagarán facturas sin subsidios.

Sin embargo, el resto de los titulares deberá ingresar a la página web www.argentina.gob.ar/subsidios para inscribirse y no perder el beneficio. Allí deberán constatar por qué no les corresponde pagar las tarifas plenas. Las tres tarifas de segmentación son “Alto”, “Medio” y “Social”. El segmento alto está compuesto por ingresos en el hogar que superen los 333.000 pesos, o que posea 3 o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años o tres o más inmuebles o una embarcación o aeronave.

El segmento medio incluye a quienes tengan ingresos totales del hogar menores a los 333.000 pesos, no posea dos o más vehículos o no tenga más de dos inmuebles. Finalmente, el grupo social es el de menores ingresos. Los usuarios pertenecientes a los grupos medio y bajo deberán registrarse para no perder el subsidio.