Bronca de Tarragó Ros en la Fiesta del Chamamé: apuntó a un funcionario y citó a Perón

El cantautor e instrumentalista autodidacta Antonio Tarragó Ros defenestró ayer al director de la Fiesta del Chamamé, Eduardo Sivori, por "prohibirle" pasar las fotos de su padre en la pantalla del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola mientras actuaba en la primera noche de la 32° Fiesta Nacional del Chamamé.

El músico curuzucuateño realizó anoche sobre el escenario un homenaje a su padre, El Rey del Chamamé, al cumplirse 100 años de su nacimiento. Pero se molestó porque no pasaron las fotos y comparó el accionar de los organizadores con la dictura argentina y hasta parafraseó a Perón para cerrar su chicana.

"Hay que preguntarle a Sivori porqué prohibió pasar las fotos de mi padre, ni el proceso de Reorganización Nacional se animó a tanto. No puedo entender. Encima de malos modos. Nos pasamos dos años restaurando fotos de cuando era chico", se quejó ante la prensa una vez acaba su actuación.

"Él no se puede meter en mi espectáculo, será el director de la FIesta, pero no de mi espectáculo. Prohibió pasar las fotos de mi padre cuando se cumplen 100 años del nacimiento del Rey del Chamamé. No puedo entender porqué tanta bronca con mi padre", arremetió.

Para cerrar sus críticas citó a Perón: "Como decía el General: uno puede hacer lo que quiera pero lo que no puede evitar son las consecuencias. Me prohibieron pasar las fotos de mi padre y pusieron esas pavadas en la pantalla".

"Preguntenle a Sivori por qué prohibió las fotos de mi padre. Encima de malos modos, no conmigo sino con quien tenía que pasar las fotos. Enamorenlo, aunque está divorciado", chicaneó.

En pleno espectáculo y ante la mirada del presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, se escuchó a Tarragó Ros quejarse porque no pasaban las fotos de su padre. "Qué tan difícil puede ser pasar las fotos de mi padre por la pantalla. Trabajamos dos años para compartir con la gente las fotos de mi padre", dijo mientras actuaba sobre el escenario Sosa Cordero en la primera de las diez noches de la Fiesta Nacional del Chamamé que arrancó el viernes.