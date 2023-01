Larreta: “El Presidente está atacando a la democracia cuando desconoce los fallos" 

“Otra vez el Presidente atacando a la Ciudad de Buenos Aires. En realidad lo que está atacando es a la democracia, al sistema republicano cuando desconoce los fallos, cuando quiere llevarse puesta a la Corte Suprema con un juicio político. Y sigue tratando de enfrentar a argentinos contra otros argentinos”, dijo este miércoles el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras las declaraciones de Alberto Fernández.

Esta mañana, en un acto en la ciudad de Posadas, Misiones, el presidente de la Nación había dicho: “Soy el primer presidente que nació en la ciudad de Buenos Aires, el primer porteño, y tengo el orgullo de decir que soy el más federal de los porteños”. “Me peleo mucho con mi ciudad para que deje de lado su opulencia y sea parte de una mejor distribución de riqueza”.

Rodríguez Larreta explicó: “En la Ciudad de Buenos Aires viven millones de argentinos, muchísimos que vienen a trabajar todos los días, muchísimos que vienen a estudiar de todas las provincias, que vienen a atenderse a nuestros hospitales, y los recibimos con los brazos abiertos. La discusión entre la Capital y el interior está zanjada hace 150 años y el Presidente no va a lograr revivir una pelea estéril que no tiene ningún sentido. Y en realidad, y lo más triste de esto, es que lo hace por un tema electoral, puramente, porque este es un distrito que no gobiernan ellos, yo soy uno de los referentes de la oposición y por eso nos atacan, pero están atacando a toda la Argentina. Desconocer un fallo de la Corte es gravísimo, eso es atacar a todos los argentinos”.

Rodríguez Larreta recorrió la Escuela Técnica Nº 01 D.E. 04 “Ingeniero Otto Krause”, una de las 150 sedes donde se desarrolla “Escuelas de Verano”, la iniciativa de la cartera educativa porteña. Este año están participando más de 32.500 estudiantes, lo que constituye un récord histórico de inscriptos. Además, asisten 1.710 alumnos que llegan de la provincia de Buenos Aires.

Allí, cuestionó que “el presidente de la Nación, junto con algunos gobernadores, no todos, decidieron que no les gusta esta Corte Suprema así que quieren echar a todos los jueces y poner otros que ellos aprueben”. Ante esa situación, advirtió: “Aunque el kirchnerismo quiera anular uno de los tres poderes del Estado, no lo vamos a permitir. Vamos a oponernos en el Congreso y a evitar que atenten contra un poder del Estado”.

En esa línea, Rodríguez Larreta criticó la decisión del Gobierno de pedir el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y aseguró que se trata de un nuevo ataque a la Justicia: “Siempre lo mismo: no les gusta un fallo, lo desconocen. No les gusta un juez, lo intentan remover. No les gusta un ministro, lo persiguen. Lo que en realidad no les gusta es la democracia. Es hora de que lo reconozcan”.

El Jefe de Gobierno destacó: “Hubo una declaración muy contundente de todo Juntos por el Cambio oponiéndonos a esta locura”. Y advirtió: “Aunque el kirchnerismo quiera anular uno de los tres poderes del Estado, no lo vamos a permitir. Vamos a oponernos en el Congreso y a evitar que atenten contra un poder del Estado. No vamos a permitir que se lleven puesta la república”.

Rodríguez Larreta también se refirió a su reciente encuentro con el ex presidente Mauricio Macri en Villa la Angostura. “Tengo una relación de afecto y amistad, por lo cual es natural que nos crucemos, charlemos. Me reúno con él hace 20 años, no tiene nada de nuevo, lo raro sería no reunirnos”, explicó. Además, señaló que hablaron sobre el ataque del Gobierno a la Justicia: “Compartimos la preocupación de la gravedad de lo que significa un pedido de juicio político a la Corte, de no haber acatado un fallo y compartimos también la contundencia de que no lo vamos a permitir”.

Sobre las demandas a los responsables de no haber hecho el traspaso efectivo de fondos de la coparticipación a la Ciudad, el Jefe de Gobierno explicó que incluyen a todos los funcionarios que son responsables de hacer cumplir el fallo de la Corte.

Por otra parte, Rodríguez Larreta denunció “una nueva operación del kirchnerismo usando espionaje ilegal y manipulando información para atacar, perseguir y desprestigiar a los que no piensan como ellos”. “Hubo un hackeo contra Marcelo D´Alessandro, un robo de su línea telefónica, y con lo que se obtuvo se produjo un montaje con información manipulada, violando completamente el derecho a la intimidad. Esto es inaceptable, ilegal y violatorio de todos los principios que nos hacen una república democrática. Así se manejan las mafias”, afirmó. Ante una consulta periodística sobre el contenido de los chats, agregó: “No voy a hacer eco del contenido que haya surgido de un espionaje ilegal”.

El Jefe de Gobierno destacó el trabajo realizado por D’Alessandro al frente del Ministerio de Seguridad: “Yo confío en Marcelo. También respeto y valoro su decisión de tomar una licencia mientras pone a disposición toda la información para desenmascarar esta operación del kirchnerismo”, concluyó.