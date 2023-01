Miles de fieles bailaron al compás de los tambores en tributo a San Baltasar

Los festejos por San Baltasar en la capital correntina iniciaron ayer en horas de la noche y movilizaron a miles de devotos. La celebración volvió recargada luego de dos años de pandemia y en una noche calurosa comenzaron a rendir honores al santo.

Los devotos comenzaron a reunirse a partir de las 21 en la ex Usina desde la esquina de Edison y Costanera, donde los fieles iniciaron las preparaciones para el desfile. Con vestidos, collares y tambores bailaron por la Costanera General San Martín hasta el histórico parque Cambá Cuá. Al cierre de esta edición los fieles esperaban con ansias la llegada de la ermita.

En paralelo, los festejos habían iniciado en el parque Cambá Cuá. Se dispuso de un gran escenario donde actuaron artistas como Bocha Sheridan, Juan Pablo Barberán, Ale María Show, Lucas Segovia, Ballet Corrientes Baila y, para cerrar, Gerardo Vargas y Los Chaques. El lugar contaba con más de 25 puestos de comida, artesanías y cervecerías alrededor de la explanada del mítico parque.

Tiene 75 años y hace 6 años que forma parte de la cofradía, Ana Gonzales señaló a El Litoral que: “Para mí, representa todo, le he pedido a San Baltasar poder bailar, yo no podía mover la rodilla, y me concedió ese deseo. Ahora escucho los ruidos de latas y me pongo a bailar candombe”.

La jornada continúa hoy con la misa en la iglesia La Merced y la procesión hasta la ermita con baterías de comparsas. A partir de las 21, se hará la segunda jornada musical de chamamé.

(VT)