Corrientes se prepara para el XVII Festival de la Cerveza Artesanal

Corrientes vivirá tres días a pura cervecera con la realización del XVII Festival de la Cerveza Artesanal, organizado por Somos Cerveceros.

La fiesta será del 14 al 16 de agosto de 2025, en distintos puntos de la ciudad, con la participación de productores locales, nacionales e internacionales, además de un cierre multitudinario en la Costanera de Corrientes.

Día 1 – Jueves 14 de agosto

La apertura será con la recepción y acreditación en Casa Iberá (19:30 a 20:30 h), seguida de un picoteo y degustación en la Birrería Cambá Cuá (20:30 a 22:30 h), donde se presentará oficialmente la cerveza del evento.

Día 2 – Viernes 15 de agosto

La jornada comenzará con la visita a cervecerías locales como Ñande Birra, Morel y Tremenda, con salida del tour desde la maltería Río Paraná (11:00 a 13:00 h).

Por la tarde, desde las 18:00 h, el Boca Center será escenario de un encuentro de camaradería, con música, gastronomía y un taller de tragos con cerveza.

Día 3 – Sábado 16 de agosto

El gran cierre será desde las 19:00 h en la Costanera de Corrientes, con entrada libre y gratuita. Habrá premiación al cervecero/a del año 2025, stands de cervecerías de todo el país, gastronomía, bandas en vivo y DJs.

Disertantes internacionales y nacionales

El evento contará con la presencia de figuras destacadas como Stan Hieronymus (Estados Unidos), Francisco Montonaro (Paraguay), Caio Forigo (Brasil), y los argentinos Horacio Maier (Corrientes) y Hernán Testa (Río Negro), quienes brindarán charlas y capacitaciones para productores y aficionados.

Con una propuesta que combina cultura cervecera, turismo y entretenimiento, el Festival promete ser una experiencia imperdible para locales y visitantes.