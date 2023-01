La carta del novio de Julieta de Gran Hermano tras los rumores de romance con Marcos

En poco tiempo, Julieta Poggio se convirtió en una de las participantes favoritas de esta edición de Gran Hermano 2022. Es que la joven de 20 años, que es actriz y participó de varias series, películas y comerciales, generó cariño por su simpatía y su frescura, y tiene altas chances de llegar a la final.

También por su relación con Marcos, porque si bien no pasó nunca nada dentro de la casa, sus fanáticos se empecinan en unirlos. De hecho hace unos días, en las redes creyeron escuchar que la joven le dijo “hermoso” a Marcos cuando en realidad le dijo mozo y se vivió un momento de confusión.

Ahora, Julieta cumple años y arrancó su día comiendo asado y planeando una pool party para celebrar y pasar así una jornada diferente, de festejos. En medio de esta situación, Lucca Bardelli, el novio de la participante, publicó un emotivo texto con motivo de su cumpleaños, marcando la importancia de la relación que tienen y por qué se queda a apoyarla y la espera, aunque pasen las semanas y todos quieran que tenga un romance con el salteño.

“Feliz cumple al amor de mi vida. Sé que no estás viendo esto, pero para el día que lo veas, sabé que te amo con todo mi corazón. Que estoy acá y siempre voy a estar para vos, apoyándote en todo lo que hagas al igual que vos lo hacés conmigo, porque de eso se trata el amor”, escribió Lucca Bardelli, el novio de la participante en su cuenta de Instagram para sus 50 mil seguidores de testigo.

“Gracias por el amor que me das, por tu naturalidad, tu esencia y tu compañía, que es de lo más lindo que me dio la vida. Tan tierna, tan amorosa, tan genuina, sos todo para mí”, agregó y resaltó además cómo le pesa el paso del tiempo, ya que hace casi tres meses que su compañera se encuentra aislada en la casa más famosa. “Realmente no podría poner en palabras todo lo que te extraño en este momento, pero me pone feliz que estés cumpliendo tus sueños, que estés luchando por ellos, porque tanto hablamos de esto”, dijo Lucca emotivo y resistiendo al deseo del reencuentro.

“Y sé que estás en el lugar correcto, en el lugar que la vida por lo auténtica que sos te puso. Y principalmente me deja tranquilo saber que lo estás disfrutando. Sos una persona hermosa y siempre voy a estar agradecido de compartir la vida con vos. Hoy un cumple separados, pero nuestros corazones están más juntos que nunca. Te amo, te amo, te amo y te extraño con toda mi vida, bebé. Siempre juntos”, finalizó.

Hoy es una jornada especial para la participante que hace unos días fue al confesionario a negociar el festejo de su cumpleaños directamente con Gran Hermano. La actriz comenzó expresando su frustración porque es época de vacaciones y toda la vida atentó contra la organización de su fiesta. “Siempre tuve la ilusión de tener una pool party, pero ¿qué pasa? Nunca tengo invitados y tampoco tengo pileta. Sería como mi sueño frustrado. Y esta es la primera vez donde vivo en una casa con pileta y aparte invitados no van a faltar porque van a estar obligados a venir, y no creo que tengan nada mejor que hacer”, señaló en relación a los otros hermanitos.

Infobae