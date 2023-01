Romina besó a Marcos y el video fue viral por el supuesto inicio de un nuevo romance en GH

Con el correr de los días en Gran Hermano 2022 se van conociendo las estrategias de cada participante, las relaciones entre ellos y hasta momentos de mucho acercamiento como el que se hizo viral en las últimas horas.

A Romina se la vio cerca de Marcos en varias oportunidades, pero este video que recorrió Twitter dejó al descubierto el sentimiento que siente la exdiputada con uno de sus compañeros. Las imágenes muestran a la participante caminando directamente hacia el joven salteño que estaba parado en la cocina, y como si se tratase de una pareja de novios, le dio un beso en la mejilla.

A un costado estaban Alfa y Camila que se quedaron boquiabiertos con la situación que protagonizaron. Los fanáticos del reality comentaron el momento en las redes. “La manera en la que Romina y Marcos se desconocieron en el camino y se dieron un beso, pero ninguno de los dos se iba a dormir”, escribió un usuario.

“¿Por qué Romina le dio un beso a Marcos si se sentó afuera? Pensé que se iba a dormir”, “Romina anda muy cariñosa, ¿Y ese beso?”, “Casi le hace un chupón al primo jajaja”, “¿Qué onda acá? Marcos es súper reacio a las demostraciones físicas”, “Así de la nada, está muy cariñosa estos días Romi con el primo y él se deja , quiero pensar que es amor maternal”, fueron otros comentarios.

El otro acercamiento que se viralizó tiene que ver con Romina acariciándole el pelo a Marcos. Acción que llamó la atención de muchos porque el salteño no suele ser muy demostrativo del afecto. Recordemos que antes de la fiesta de Año Nuevo, se los vio desfilando juntos para lucir la ropa de gala que les dio la producción y Romina no anduvo con vueltas: “Primo, mire que pareja hacemos ¿Digan si no hacemos linda pareja?”.

La exdiputada Romina Uhrig es una de las participantes más populares del programa de Telefe. Con una personalidad fuerte, la hermanita logró conquistar el corazón de miles de fanáticos del programa más visto de la televisión argentina. Sin embargo, la joven quedó en el ojo de la tormenta en las últimas horas por una polémica revelación que hizo dentro de la casa.

Todo ocurrió y se pudo ver en vivo cuando la joven hablaba con Julieta Poggio y Camila Lattanzio. De repente, confesó que la producción del popular ciclo que se emite por la pantalla de Telefe le había filtrado información sobre un tema que no se llega a entender en la conversación.

“De los de la produ me dijeron que el 20 queda lo de...”, desliza Romina justo antes de que se corte la transmisión de Pluto TV, la plataforma encargada de transmitir Gran Hermano las 24 horas del día. La frase de la ex legisladora oficialista desató una ola de teorías conspirativas y fuertes críticas hacia el ciclo por parte de los televidentes.