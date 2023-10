El misterioso hotel abandonado de Tunuyán

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Un nuevo y sorprendente caso de episodios paranormales fue advertido recientemente en un hotel ubicado en la ciudad de Tunuyán, Mendoza. Se trata de un edificio abandonado emplazado en Tunuyán. Hasta allí llegaron dos mujeres, madre e hija, quienes a los pocos minutos de ingresar a manera de curiosidad, habrían vivido un episodio paranormal de extrañas características y sin precedentes. Según revelaron ambas mujeres, luego de una exhaustiva recorrida fueron testigos de una sombría aparición que las dejó sin habla y muy conmocionadas. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que vieron? Los sucesos vividos por estas dos mujeres ocurrieron en el Hotel “Samai Huasy” en Tunuyán, un sitio que está desde hace más de 20 años abandonado. Ambas se dieron cita en el lugar para grabar un video para la red Tik Tok donde son conocidas bajo el nombre de Gitanas. Según revelaron en las imágenes, una vez dentro del local deshabitado, vieron una “misteriosa sombra” que también había sido advertida por muchos de sus seguidores a través de la transmisión y así se lo advirtieron.

Hay que señalar que el dueño y constructor del hotel asesinó a cuatro familias dueñas de los terrenos, que no querían vender el espacio, relatan los tiktokers. Según se supo en una investigación, en 1936 un hombre llamado Eustaquio Gutiérrez arribó a la zona y en pocos meses consiguió hacer una fortuna. Con este dinero su intención era instalar un lujoso hotel y logró el apoyo de casi toda la comunidad, a excepción de cuatro familias que no estaban dispuestas a vender los terrenos. Molesto y con mucha ira citó a los cuatro clanes a su casa para una cena de camaradería y amistad y con el supuesto fin de “hacer las paces”. Lejos de ser todo en tono amistoso, el hombre intentó convencer una vez más a los dueños de las tierras y comenzaron a discutir a viva voz, lo que alertó a los vecinos. Casualidad o causalidad, la policía entró y comenzó a reprimir a las tranquilas familias. Entre hombres, mujeres y niños, no quedó nadie en pie. Eustaquio tomó un hacha y desmembró a cada una de las personas que estaban allí. Luego cargó los cuerpos descuartizados y los arrojó a un pozo ubicado a metros de donde se construiría el complejo habitacional. Al saber de la complicidad de la policía y por el temor que esto podría generar, nadie denunció este grave hecho.

A medida que avanzó la construcción, un grupo de obreros halló 17 cadáveres que se cree muy probablemente eran de las familias asesinadas. A pesar del macabro hallazgo el hotel terminó de construirse. Es cierto que, según se puede observar en las imágenes captadas, el sitio está completamente abandonado, con claras marcas del paso del tiempo y su deterioro impregnado en cada pared, objeto y rincón. Allí existen espacios ya sin techo en los que además tampoco hay puertas o ventanas como supo lucir desde su origen hasta cuando dejó de funcionar a causa de otro grave incidente. Ante este panorama las mujeres salieron del lugar y fue de un momento a otro que pudieron divisar una “extraña sombra”. En sus registros los usuarios que observaban la experiencia comenzaron a advertir sobre la presencia de algo oscuro, como una sombra o alguien que pasaba. Ante esta revelación ellas confiaron en que en el lugar no había nadie más, aunque para los vecinos son los muertos que se aparecen y asustan a quienes visitan el área, a modo de venganza por su trágico deceso. Desde el punto de vista paranormal todo puede ser.

Detalles increíbles

Tras el múltiple homicidio, quien cuenta los pormenores del caso, advirtió otras cuestiones preocupantes. Luego de los crímenes se sumaron dos muertes más, la de la recepcionista y la de la esposa de un turista. Según se reveló, una joven pareja llamó a la recepción para denunciar que se escuchaban gritos y llantos en la habitación contigua. La empleada le pidió al hombre de seguridad que investigara, ya que la habitación aludida estaba desocupada. Este se acercó a la puerta y no oyó nada por lo que intentó ver desde la ventana de al lado y tampoco halló nada, pero un nuevo misterio comenzó ya que la mujer del joven había desaparecido. Fueron hasta el hall central sin hallarla y al volver al cuarto vieron salir a un hombre con un corte en la cabeza. Al mismo tiempo también desapareció la recepcionista.

Cabe destacar que el cierre definitivo ocurrió cuando explotó la caldera y todo el lugar ardió en llamas. Un anciano de la zona afirmó que la caldera no estalló, fue el guardia de seguridad quien decidió ponerle punto final al macabro lugar y una noche tomó un bidón de nafta y prendió fuego al hotel. ¿Será verdad esta versión? Todo parece indicar que esto sería lo más lógico ya que en la actualidad siguen apareciendo extrañas figuras oscuras en la zona y se siguen escuchando gritos y llantos. Es lo que habitualmente ocurre cuando hay una tragedia de este tipo. Por otra parte no se aclaró bien qué es lo que sucedió con la recepcionista y la esposa del turista, que desaparecieron antes de que se produzca el incendio del hotel. ¿Qué fue de ellas? ¿Cómo desaparecieron? Después del incendio se las dio por muertas durante el mismo, pero nunca se investigó a fondo que fue lo que realmente sucedió. Hasta hoy es un misterio que no ha sido totalmente aclarado y seguramente seguirá así.

Lo único verdadero, real y concreto es que hasta hoy se sienten extrañas manifestaciones paranormales en la zona. Los vecinos y gente que vive en las cercanías manifiestan ser testigos de extraños hechos que no tienen una explicación lógica. Al parecer, ya están acostumbrados a esto, y los comentan como una anécdota o una leyenda.

Las autoridades no le dan mucha importancia a este hecho, lo toman como una leyenda urbana. Cada tanto aparecen algunos investigadores de lo paranormal, como el caso de las mencionadas dos mujeres, que en tren de investigar, vuelven a reavivar este misterioso caso del hotel de Tunuyán.