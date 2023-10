La revelación de Lali Espósito sobre su relación con el dinero

Lali Espósito sorprendió al hacer una revelación sobre su relación con el dinero y al contar a qué edad adquirió su primera casa, que en verdad fue el inmueble de sus padres. “No me compro cosas”, aseguró la actriz y agregó: “Me he comprado cosas muy importantes: me he comprado mi casa, que para mí es un montón. Me la compré muy joven y yo sabía lo loco que era para mí a esa edad tener la posibilidad de comprar una casa cuando ninguno de mis amigos de mi edad se podía comprar una casa”.

De inmediato, la artista contó que adquirió el inmueble para sus padres cuando todavía estaba estudiando en la secundaria. “A los 16, 17 años...”, recordó y agregó que su propia casa la compró tiempo después, a los 18. Y explicó cuál es su postura y la relación que decidió tener con el dinero desde entonces: poder compartirlo con sus seres queridos.

“No soy de comprar, pero sí hay algo que lo tengo clarísimo, que es para mí sea el dinero, una situación de éxito, o situaciones en las que uno a veces se encuentra y dice ‘che, qué privilegio el lugar donde estoy’, o la oportunidad de conocer esto, lo otro, eso es compartido”, consideró Lali en el podcast mexicano Poderosas. “De verdad lo digo: a mí me aburre estar de viaje, porque tengo la suerte de estar de gira, estar viendo un lugar precioso, y si estuviera sola, si no lo pudiera compartir, si no puedo invitar a un amigo a ese viaje, si la gente con la que trabajo no los considero mis amigos para que todos veamos eso y es como ‘guau, mirá a dónde llegamos’”, agregó.

Por su parte, contó que sus amigos viven distintas realidades económicas -”algunos llegan a fin de mes así (arañando) y otros a los que les va muy bien”-, y detalló que en más de una oportunidad disfruta de invitar a comer a su gente y que ahí no tiene reparos en el consumo. “Yo si te invito a comer, para mí ahí es bien gastado el dinero”, aseveró Lali y agregó: “Que todos se puedan tomar ese buen vino, que comamos de puta madre, pasemos ese buen rato, yo ahí me gasto el dinero”.

En esa misma entrevista, Lali Espósito recordó un episodio que vivió un fanático cuando estaba protagonizando Casi Ángeles y que terminó con una denuncia y orden de restricción. “La serie despertaba fanatismo en gente muy joven. Entonces, todos los días donde rodábamos, en los estudios había filas de gente cortando las calles. Todos los días, de lunes a viernes que rodábamos, muchísima gente en la puerta nos esperaba para vernos entrar y salir”, contó y recordó que si bien le habían advertido sobre un joven, no pensó que la situación pasaría a mayores. “Cuidado que hay un chico que te va a no sé qué... Yo no medía el factor de peligro, podía ser medio loco, pero siempre había amor, era el fan que te quería abrazar, esto de la seguridad no existía”.

Un día cuando llegó a los estudios para grabar, Lali notó una tensión en el ambiente. Es que a las seis de la mañana, cuando los técnicos y el equipo de arte se hicieron presentes para trabajar, vieron que este joven había ingresado a la fuerza durante la madrugada y había escrito la escenografía con aerosol distintos mensajes para la artista que por ese entonces interpretaba a Mar en la ficción. “Lali, sos mía”; “Lali, te amo”.

“Teníamos que rodar la serie”, lamentó la intérprete de “Soy”, “Disciplina” y “¿Quiénes son?”, entre otros éxitos. Y agregó la secuencia que vivieron los presentes al ver que el joven se estaba escapando por los techos cuando lo interceptó la seguridad que custodiaba el estudio. Al saltar, se quebró una de sus piernas y fue reducido. “Salieron todos a ver qué había pasado”, contó la cantante y remarcó un detalle que le llamó la atención: llevaba una musculosa puesta que dejaba ver parte de su espalda, en la que tenía tatuada la cara de Lali Espósito. Además, no paraba de gritar el nombre de su ídola.

El episodio terminó con una denuncia judicial, la presencia de la policía y una orden de restricción para el joven que no podía acercarse a la artista ni a los estudios en donde se grababa Casi Ángeles, ficción que la actriz protagonizaba junto a Eugenia La China Suárez, Nicolás Tacho Riera, Gastón Dalmau y Peter Lanzani.

También recordó que le dieron la foto del joven para que estuviera atenta por si volvía a verlo. Y le pidieron que de ser así, no se detuviera entre los fanáticos que buscaban una foto de recuerdo o un saludo. “Siendo adolescente yo decía ‘¿qué es esto?’. Lo que a mí me pasa es que muchas veces excedía a mi familia porque nadie está preparado para algo así”, enfatizó.

“Yo creo que a estas alturas ya pasaron muchos años. No sé si sigo tatuada en su espalda, nunca más lo volví a ver”, destacó la actriz sobre el episodio que tuvo lugar 14 años atrás.

Fuente: Infobae