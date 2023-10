Juliana Díaz negó haberle propuesto hacer un trío a Camila Lattanzio y la destrozó en vivo

Hubo un tiempo en el cual Juliana Díaz y Camila Lattanzio supieron ser buenas amigas en la casa de Gran Hermano pero todo terminó de la peor manera. Se supo que Maxi Guidici quiso levantarse a Camila, y como si esto fuera poco, la cantante asegura que ambos le propusieron hacer un trío, cosa que ella rechazó.

En las redes, Juliana y Camila se dieron con un caño y dieron inicio a una guerra que parece nunca acabar. En las últimas horas, se vieron cara a cara en 'El Debate del Bailando' después de sus feroces cruces virtuales y sacaron los trapitos al sol en vivo.

"El problema no es que Maxi le haya tirado los perros. El problema es que ella dice que yo se lo conté a los medios, cuando fui la primera persona que le dijo 'por favor, negalo'. Fue después del intento de suicidio de Maxi. Con Cami teníamos la mejor, nos tratábamos de amigas. Ella vino a contarme lo de Maxi y me dijo 'no te lo conté antes porque... Una amiga, apenas pasa, viene y te lo cuenta", contó Juliana.

"Viendo la relación tóxica que tenían con Maxi, capaz me echaban la culpa a mí", contraatacó Camila. "El problema acá no son los mensajes, ni si fueron antes o después", aseguró "Tini".

Luego, Camila contó que todo comenzó en un asado, donde Maxi le dijo que era su tentación y le propuso hacer un trío con Juliana. "Me tiró el comentario del trío pero vos me lo habías tirado antes en el cumpleaños de Mora", afirmó la cantante.

"Yo le conté a ella que con Maxi queríamos hacer un trío. No con vos. Habrás tomado mucho fernet esa noche, no me gustás. Nunca tendría un trío con vos", disparó la santafesina.

"Yo fui la que te dije que no. Vos entraste en el baño y me lo dijiste. Vos ese día te comiste dos minas", reveló Camila. "Maxi lo sabe y no tiene problema que chape con minas. No tergiverses las cosas. No me gustás, perdón que te lo diga. No me atraés ni un poquito", retrucó Juliana.

"A mi tampoco", se la devolvió Lattanzio. "Encima lo peor es que cuando yo le cuento esta secuencia en confianza a ella. No recuerdo qué chiste le hago y le dije 'pero con vos nunca, porque nunca estaría con una amiga. Esta piba vive en una realidad paralela", aseveró la santafesina.

Fuente: Pronto