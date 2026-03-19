Corrientes refuerza la prevención del cáncer de mama con nueva referente

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes designó a la doctora Claudia Elizabeth Rodríguez Gacio como nueva referente provincial de la Red de Prevención de Cáncer de Mama.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 1910 y fue comunicada por el titular de la cartera sanitaria, Emilio Lanari Zubiaur, quien además agradeció la labor previa de la doctora Karina Andrea Maidana.

Perfil profesional

Rodríguez Gacio es especialista en cirugía general, cirugía oncológica y patología mamaria. Actualmente, desarrolla su actividad en el servicio de Cirugía del Hospital J.R. Vidal.

Además, realiza tareas vinculadas a la patología mamaria en las localidades de San Roque y Saladas.

Ejes de la nueva gestión

Al asumir el cargo, la profesional remarcó que uno de los principales objetivos será fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana.

“Vamos a insistir en los controles, en las campañas de concientización y en capacitaciones hacia el equipo de salud”, señaló.

En ese sentido, subrayó la importancia del diagnóstico precoz y del acceso equitativo a la atención médica, destacando que estos factores pueden incidir de manera positiva en la calidad de vida de las pacientes.

Trabajo en red y enfoque sanitario

La nueva referente también puso énfasis en el trabajo articulado dentro del sistema de salud provincial, con el objetivo de consolidar una red más eficiente.

Desde el Ministerio indicaron que esta designación forma parte de una estrategia para fortalecer la prevención del cáncer de mama, una de las principales patologías oncológicas en mujeres.