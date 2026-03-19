Paso de la Patria relanza el Torneo Apertura de Pesca del Dorado

Paso de la Patria oficializó la 28° Edición del Torneo Apertura de Pesca del Dorado, que se realizará del 2 al 5 de abril en aguas del río Paraná. Tras varios años sin desarrollarse, el evento apunta a recuperar una tradición y posicionar a la localidad como destino de turístico.

El concurso principal se llevará a cabo el sábado 4 de abril, entre las 9 y las 14, y se realizará bajo la modalidad de pesca con devolución, que permite medir y registrar los ejemplares antes de liberarlos. Durante la competencia, las embarcaciones recorrerán distintos puntos del río buscando dorados de gran tamaño.

La inscripción estará abierta hasta el 30 de marzo y es 400.000 pesos. A partir del 1 hasta el 4 de abril subirá a 450.000 pesos. Se puede abonar con tarjetas de crédito hasta en seis pagos.

Premios destacados

Lancha equipada con motor fuera de borda de 40 HP.

Motocicletas y premios en efectivo de hasta un millón de pesos.

Equipos de pesca, cañas, reeles y señuelos.

Trofeos para los primeros puestos y premios especiales a la pieza mayor.

Inscripción gratuita o descuentos para la Fiesta Nacional del Dorado en agosto.

Agenda de actividades

Viernes 3 de abril: recepción de invitados, inscripción de pescadores, viacrucis, celebración de La Pasión del Señor y procesión.

Sábado 4 de abril: cierre de inscripción, largada de lanchas, torneo de costa, actividades para niños, llegada de embarcaciones, festival folclórico, misa y cena show con entrega de premios.

El Torneo Apertura funciona como antesala de la Fiesta Nacional del Dorado y reafirma a Paso de la Patria como uno de los principales destinos de pesca deportiva del país.