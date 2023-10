Guillermina Valdés confirmó su relación con Joaquín Furriel: "Es una muy buena persona"

Horas después de que Joaquín Furriel blanqueara su relación con Guillermina Valdés, la modelo hizo lo propio y habló sobre su noviazgo con el actor.

"Con Guillermina Valdés estamos hace unos meses conociéndonos. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no lo siento precipitado porque llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores, y eso me gusta mucho, es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos, en los que no sé bien por qué, la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida", contó él durante una entrevista con el diario La Nación.

"Hoy no tengo nada que ocultar, ni que mostrar. Y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores, y he estado con actrices como Paola Krum -mamá de Eloisa, hija que tienen en común-, y con Eva De Dominici", añadió Furriel.

Por su parte, cuando le preguntaron por este vínculo, Valdes respondió: "Es así como dijo Joaco. Estamos conociéndonos hace unos meses. Es una muy buena persona".

"Yo hablé con ella y me contó un poco esto mismo. Tienen más que nada encuentros en los departamentos. No han hecho muchos encuentros públicos aún. Tal vez ahora que blanquearon empiezan a mostrarse más. Lo que sí sé es que ella iba más a lo de Joaquín que él a lo de ella porque ahí vive Marcelo (en el mismo edificio)", completó Paula Varela.

Fuente: Pronto