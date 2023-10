Los Vargas Gómez en Corrientes

Un apellido compuesto que nace en el Payubre. Hemos tenido varios diálogos con este notable personaje. La simpleza de su carácter y la confianza que siempre otorgaba a sus interlocutores, me facilitó la familiaridad de permitirme algunas “chanzas” que rayaban con lo humorístico. Llegué a decirle cuando concluyó él su relato sobre el porqué de su apellido y yo le dije: “Tiene un sonido hidalgo, con aureola de nobleza y que pareciera que fue trasladado desde la antigua Europa por uno de los que acompañó a Juan de Torres de Vera y Aragón en su llegada a la América.” Carlos María, el doctor Vargas Gómez, el amigo ya en ese momento, soltó una “carcajada”, me obligó a brindar con un Whisky y me dijo: “Juan Carlos, yo siempre lo evalué así, pero nunca se me ocurrió describirlo con tanta exactitud como lo has hecho vos.”

Carlos María dice: El apellido Vargas Gómez surge de la unión de dos personas hidalgas y muy humildes. Mi abuelo Ángel Vargas, nació en una carreta, en Mercedes, en la zona rural del Payubre. Y mi abuela Emilia Gómez, también era mercedeña. Mis abuelos tenían unas pequeñas chacras donde la manutención estaba asegurada.

Lo escuché a Carlos María hablar con sus característicos rasgos académicos y observé con su decir, que sus abuelos irradiaban un entusiasmo que contagiaban en su afán de ver el progreso ensamblado en sus hijos y nietos.

Mi comentario al nacimiento de su abuelo fue al instante y se sorprendió porque no conocía ese acontecimiento de la historia. Le narré así, tal cual: “Que el doctor Hortensio Quijano que llegó a ser Vicepresidente de la Nación, también nació en una carreta como su papá Ángel Vargas. Procedente de Paso de los Libres viajaban sus padres Crecensio Quijano y Teresa Belaguer en caminos polvorientos de la 4ta. Sección Rural de Curuzú Cuatiá. El carruaje, muy humilde como los caminos existentes, pertenecía a la empresa “Agustín Raffo-Enrique Bruchou” y se dirigían a Goya, ciudad en la que estaba radicada su familia y a la que perteneció por vivir en ella hasta que su carrera profesional, primero y política después, lo obligó a emigrar.

Eudoro Vargas Gómez, el primer descendiente, apodado “El radical”. Hijo de Ángel Vargas y Teresa Gómez. Nace en la campiña de Mercedes el 3 de enero de 1878.

Sus padres lograron con esfuerzo que ingrese al Colegio Nacional General San Martín de Corrientes. Simultáneamente trabajaba para aliviar a sus padres. Lo hacía como gestor en Tribunales y como periodista publicando artículos en los periódicos de Corrientes. Luego viajó a Buenos Aires donde rindió exámenes libres en la Facultad de Derecho y colaboró con el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen.

Tragedia del Vapor

A fines de 1919 fue nombrado embajador en el Paraguay y cuando viajaba a Asunción para asumir sus funciones se produce un hecho que conmovió a la provincia y el país. Tenía por entonces tenía 41 años. Navegaba en el Vapor Guarany y el 27 de diciembre, frente Empedrado, a no muchos metros de la costa, se incendió y naufragó la embarcación, estando a punto de perder la vida.

Mi padre. Cuenta Carlos María a Historias de Corrientes: “se dirigía a Asunción para firmar un tratado con el Paraguay tendiente a recuperar tierras que pertenecieran a Corrientes y al país hermano, de las que los brasileños se habían apoderado tras la Guerra de la Triple Alianza.” Después de intensas investigaciones se llega a la conclusión que fue obra de unos espías brasileños, quienes pusieron una bomba en el barco que lo llevaba a Asunción. El barco explotó por los aires y mi padre, dice Carlos María, como Alfredo Palacios que iba con él en la comitiva oficial, se salvaron porque eran buenos nadadores. Papá nadó hasta la costa y se detuvo para ayudar a salvar vidas de mujeres y niños.

En septiembre de 1920 fue nombrado Interventor Federal en la provincia de Mendoza, haciéndose cargo el 6 de septiembre hasta el 4 de febrero de 1922, en que entregó el gobierno al gobernador electo Carlos Washington Lencinas.

Poco después obtuvo el título de abogado en la Universidad de Buenos Aires, y en el mes de marzo de ese año de 1922 fue nombrado Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, gobierno de Hipólito Yrigoyen. Hasta esa fecha un cargo de tan alto rango nacional solo lo habían ocupado los correntinos Juan Pujol en 1860 en el Ministerio del Interior; designado por el Presidente Pedernera de la Confederación Argentina; José Miguel Guastavino en 1862 Como Secretario de la Corte suprema de Justicia, por decisión del Presidente Mitre para que organizara con sus 24 años de edad, el alto tribunal de la Nación; Juan Balestra como Ministro de Justicia y Educación en 1890 designado por Carlos Pellegrini; Valentín Virasoro en 1892 Canciller en el gobierno de Luis Sáenz Peña, Juan Eusebio Torrent Como Ministro integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1892; y el doctor Juan Ramón Fernández como Ministro de Educación designado en 1903 por el Presidente Julio Argentino Roca.

Luego prefirió dedicarse de lleno a su profesión de abogado. Vivía en Corrientes, pero instaló su estudio en Resistencia, donde también tenía una vivienda alquilada.

Junto al coronel Ángel Saturnino Blanco, que militó desde su juventud en el Partido Liberal, Eudoro Vargas Gómez y el “Coronel del Pueblo” como lo llamaban, fundan la Unión Cívica Radical en la provincia de Corrientes. En 1946 es consagrado como candidato a gobernador de Corrientes por la Unión Cívica Radical, para las elecciones de febrero de ese año. Un mes antes del acto electoral y en plena campaña un infarto fulminante lo mató. Igualmente ganó el radicalismo, mientras que en el Chaco y en casi todo el resto del país ganaba el peronismo.

Casado con Teresa Adelina Díaz de Vivar Mantilla, fallece Eudoro en Corrientes el 30 de enero de 1946. De este matrimonio nace

Carlos María Vargas Gómez: “Enrique Deniri como historiador y amigo afirmó cuando su muerte: “me unieron y me siguen uniendo más allá de la mera existencia terrena, los lazos de una amistad que el paso del tiempo ha cristalizado en memoria, al punto que es raro el día en que, siquiera por un momento, no lo recuerde. Su herramienta intelectual favorita era la palabra, que empleaba con una maestría inolvidable para sus oyentes. Y hablaba no sólo con propiedad, sino con un gracejo que mantenía en vilo a sus interlocutores, expectantes a la espera de la próxima manifestación simpática, que no pocas veces era formulada en un "idioma" inexistente de su propia invención, porque salvo casos donde se imponía lo formal de modo obligado, su oratoria era llana, coloquial y de oportunidad, no necesitaba preparación previa ni papel alguno, la vastedad de sus conocimientos y su manejo del idioma eran armas más que suficientes en su arsenal.”

Sin duda una voz autorizada en el medio local por su larga trayectoria en distintos ámbitos, donde ejerció como abogado constitucionalista, docente universitario y ocupando distintos cargos de relevancia, tanto dentro de la estructura del Poder Judicial como funcionario del Estado provincial.

En la universidad, estuvo a cargo de la Cátedra Derecho Constitucional, y de la Cátedra Historia Constitucional Argentina. Fue Decano de la Facultad de Derecho de la UNNE en la década de los años '70; y docente de esta facultad durante aproximadamente 55 años. Con tan sólo 32 años fue presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco.

En sus antecedentes curriculares, figura además que fue ministro del Superior Tribunal de Justicia en la Provincia de Corrientes, y que ocupó varios cargos en la función pública, entre ellos como Fiscal de Estado. Entre sus múltiples facetas además tuvo la de conductor de televisión. Estuvo al frente del programa “Reflexiones”, y durante cerca de 15 años condujo el programa “Raíces” de la Junta de Historia, transmitido por Radio UNNE.

En nuestra charla distendida en su casa de la calle 9 de Julio, yo lo filmaba para mi programa “Historias de Corrientes”, que aún su capítulo lo difundo por Televisión. En esas horas de comentarios y reflexiones me contaba sobre su niñez, y sus primeros sollozos.

Nació en Mercedes el 27 de Marzo de 1926 en el hogar de Eudoro Vargas Gómez y Avelina Teresa Díaz de Vivar que fueron padres de ocho hijos: Elvira Vargas Gómez de Marchetti; Elcira Vargas Gómez de Avalos Billinghurst; María Ester Vargas Gómez de Quian; Avelina Vargas Gómez de Soto; Eudoro Patricio; Aureliano, Leandro Benjamín; y Carlos María Ruperto Vargas Gómez, nuestro biografiado.

Realizó sus estudios primarios en la Escuela Graduada “Domingo Faustino Sarmiento”, y los secundarios en el Colegio Nacional “General San Martín”, ambos de la Capital provincial. Efectuó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional del Litoral recibiéndose de Abogado en Marzo de 1948. Es en Rosario donde conoció a Lidia Isabel Roselló, con quien se casará y tendrán dos hijos: Fernando y Carlos María.

Su trayectoria de 55 años de carrera universitaria docente ininterrumpida le ha merecido el homenaje de ser nombrado Profesor Extraordinario de la Universidad Nacional del Nordeste. Además miembro del Tribunal de Disciplina de la Universidad.

Innumerables son sus publicaciones en revistas, enciclopedias y libros relacionados con el Derecho argentino. Ha escrito prólogos o capítulos enteros formando parte de obras sobre temas que hacen a la Historia correntina.

Falleció en la mañana del 12 de marzo de 2018 con 91 años. Estaba a pocos días de cumplir 92 años el 27 de marzo.