Crudo testimonio de una ex Chiquititas: "Mi propia familia me dio la espalda"

En la década del 90, Daniella Mastricchio era apenas una niña soñando con ser actriz. Fue una de las pequeñas que Cris Morena tocó con su varita mágica y la transformó en Sol, la predilecta de Belén Fraga en la icónica 'Chiquititas'. Pero cuando su contrato terminó, se encontró de la noche a la mañana 'desterrada' del ámbito televisivo, buscando una forma de reinsertarse y sobrevivir.

"Empecé a los 4 años con publicidades pero a los 7 llegó Chiquititas y fue una locura. Cobrábamos en dólares, no tenía necesidades, teníamos casa, autos, viajes, amigos.... un éxito infernal. Cuando eso se terminó, me quedo sin nada. Literalmente hablando. A los 11 terminó el programa y a los 14 me encontré sin familia, trabajando en una heladería para poder comer", reveló en el ciclo de Alejandro Fantino.

"No tiene nada de malo ese laburo, ojo, pero para mí era tremendo. Me daba vergüenza ajena, la pasé muy mal. Tuve que trabajar mucho en mí para poder salir adelante", agregó.

Daniella remarcó sin ahondar demasiado en ello, que su propia familia le dio la espalda una vez que perdió el estrellato. "Estuve en soledad, me quedé sin apoyo cuando más necesitaba contención. Con papá pude salvar diferencias antes de su muerte, falleció el año pasado. Con mi mamá no. No pude, hay cosas que cuestan".

"Nunca sentí rencor pero sí frustración. No entendía por qué los que me debían amar no me amaban", se lamentó. Al cierre dio un fuerte mensaje de resiliencia: "Fueron muchos años de una mamá diciendo que me iba a quedar sola, que no iba a poder. Yo no puedo poner mi vida en palabras, por eso las vuelco en canciones. Hoy tengo un hombre que me ama, tengo hijos y estoy feliz".

Fuente: Pronto