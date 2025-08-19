Lisandro: “La Libertad Avanza vuelve a ser pionera en la campaña electoral”

El candidato a gobernador de Corrientes por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, realizó junto a Evelyn Karsten, Any Pereyra y Flavio Serra un vivo de 60 minutos transmitido en simultáneo por Facebook, Instagram y TikTok, donde presentaron propuestas y respondieron preguntas de la ciudadanía en tiempo real. El evento superó los 2.000 espectadores, y fue seguido incluso por legisladores de la oposición. Se trató de un hecho inédito en la política correntina y consolidó a La Libertad Avanza como el único espacio en la provincia en utilizar esta modalidad, de participación directa, transparente y sin intermediarios.

El diputado nacional y candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, encabezó una novedosa actividad en el marco de la campaña provincial. La fórmula provincial, junto a Evelyn Karsten y a los candidatos a intendente Any Pereyra y a vice de la Ciudad de Corrientes, Flavio Serra, participaron de un vivo por redes sociales de 60 minutos en el que respondieron todas las inquietudes planteadas por la ciudadanía en tiempo real.

Durante la transmisión, que se realizó en simultáneo por Facebook, Instagram y TikTok, Lisandro y los candidatos presentaron propuestas de campaña hacia las urnas del 31 de agosto y se respondieron consultas que llegaban de manera constante. El evento generó un alto nivel de interacción con la comunidad, lo cual marcó un hecho inédito en la política correntina.

En este marco, el candidato a gobernador de LLA destacó la importancia de utilizar las redes sociales como herramienta directa de comunicación con los vecinos. “Queremos que todos tengan la oportunidad de preguntar y de escuchar nuestras propuestas sin intermediarios”, subrayó.

UN EVENTO DISRUPTIVO Y PARTICIPATIVO

El vivo abordó temas centrales como Salud, Producción, Seguridad, Educación, Energía, Tasas e Impuestos, reflejando la agenda que La Libertad Avanza busca instalar en la provincia. Cada área fue explicada por los integrantes de la fórmula y los candidatos municipales, quienes detallaron medidas concretas para su implementación.

La transmisión superó los 2.000 espectadores en simultáneo, entre los que se encontraban incluso legisladores de la oposición que siguieron la propuesta con atención.

Lisandro resaltó que esta modalidad permite un contacto más transparente y horizontal con la gente. “Nosotros creemos en la participación directa, sin filtros. Por eso apostamos a innovar en cada instancia de la campaña”, expresó.

NUEVOS CANALES EN LA BATALLA ELECTORAL

Cabe remarcar que La Libertad Avanza es el único espacio político en Corrientes que desarrolla este tipo de iniciativas en redes sociales, lo que constituye una estrategia diferenciada dentro de la campaña provincial. Con esta dinámica, se busca abrir un frente adicional de comunicación que complemente las actividades territoriales y de cercanía.

Lisandro sostuvo que este tipo de herramientas no solo fortalecen la campaña, sino que también consolidan un estilo de gestión participativo. “La política no puede quedarse atrás en el uso de las nuevas tecnologías. Este es el camino para escuchar mejor y construir con la gente, porque nuestra primera alianza es con ellos, con la gente”, afirmó.