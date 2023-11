Fede Bal confirmó quién es su nueva y misteriosa novia

A principios de año, Fede Bal y Sofía Aldrey afrontaron una escandalosa separación luego de que la marplatense se enterara de las múltiples infidelidades por parte del actor.

Luego de esto, el conductor confesó que le cuesta creer en las relaciones monogámicas ya que no podía ser fiel por su adicción al sexo.

Sin embargo, en el último tiempo confesó que está trabajando con un terapista y esto le "está haciendo muy bien". Ahora, durante el viernes, se supo que el hijo de Carmen Barbieri está apostando nuevamente por el amor pese a su conflictiva ruptura amorosa de febrero.

"Me acabo de acordar de algo que me contaron hace muy poquito. Él estuvo en una cena que compartió con hombres y mujeres muy importantes, y ahí le hizo una confesión a una de las personas que se encontraban cerca suyo", contó Mariana Brey en Socios del Espectáculo.

Ese mismo día por la noche, se terminó el suspenso y a través de mensajes Fede Bal confirmó que está comenzando un noviazgo con una misteriosa chica y hasta dio el nombre de su pareja.

En LAM, Pepe Ochoa fue el encargado de hablar con el actor y con total sinceridad aseguró que está iniciando una nueva relación y dio el nombre de la mujer en cuestión, mientras mostraban imágenes de ella.

"Fede Bal me está hablando y me pone 'te quiero contar que estoy de novio, y mi novia es Flor Diaz. Estamos de novios y te lo digo porque no quiero que me vinculen con nada que ver'", explicó el periodista.

Por otro lado, Maite Peñoñori reveló que Flor se comunicó con ella y la panelista reveló: "Me acaba de contestar Flor, se pusieron de acuerdo. Me dice: 'estamos juntos así que debe ser por eso que nos vieron en Cancún'".

Flor Díaz es una bailarina y coreógrafa del Bailando, con quien Fede Bal estuvo de viaje recientemente en México, donde comenzaron a correr los rumores que finalmente terminaron siendo confirmados por los propios protagonistas.

(Fuente: Pronto)