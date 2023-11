Andresito en Corrientes

Como Misiones, por ser una provincia joven, nunca tuvo un Pedro Ferré u otros grandes patriotas correntinos, como Salta su Güemes o La Rioja su Facundo, Entre Ríos su Urquiza y Santa Fe a Estanislao López, ese bache que mencionaba anteriormente, lo cubrieron con la figura que falsos historiadores e influyentes de turnos, le diseñaron equivocadamente con la figura de un “Gran Andresito” que nunca fue. Ni tan grande y tampoco tan pequeño. Pero como siempre es tiempo, una provincia pujante, moderna y hermosa debe reconsiderar otros nombres de misioneros como ser Claudio Arrechea, su primer gobernador o bien Julio César Sánchez Ratti, y que sometan a consideración de una opinión independiente y jerarquizada que esta provincia los tiene. Igualmente nosotros debemos hacer desaparecer ese monumento poco agradable que está en nuestra costanera, al igual que nombres de algunas calles que merecen otras referencias.

Hoy 18 de noviembre de 2023 me entero que se desmoronó el monumento que el intendente Fabián Ríos, en un entusiasmo clásico de populismo siguió el consejo de la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, la mentora.

“Andresito fue un acérrimo defensor de los principios federalistas sustentados por Artigas y reivindicó la identidad de los pueblos originarios, y por estos motivos el 2 de abril pasado fue ascendido a general post mortem por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los aplaudidores de turno iniciaron el proyecto del monumento de Andresito en el 2006. La escultura, tiene 17 metros de altura y fue realizada con más de 15 toneladas de hierro reciclado por la agrupación Cultura Vallese, institución izquierdista y retardataria que asesoró la construcción de la obra.

Dicen sus autores que será la primera esta de la capital en reivindicar al joven combatiente guaraní, que llegó a la gobernación de la provincia de Corrientes en 1818.

Nunca fue gobernador ni cosa que se le parezca. La escultura “es una reivindicación popular a un héroe que fue escondido por los sectores más conservadores de la provincia”, dijo a Télam Luis Lofeudo, secretario general de Cultura Vallese. El artista destacó el acompañamiento del intendente local Fabián Ríos y de la comunidad correntina “que trajeron hierros, soldaron y acompañaron la obra de diferentes maneras”.

Camilo Gómez Montero, el cineasta correntino, director del filme “Buscando al Comandante Andresito”, consideró que el monumento “es como la continuidad de la película, una justa reivindicación histórica”. No tienes ni idea, Camilo, de la historia de Artigas, ni de su conducta díscola y de sus trastornos psíquicos.

Perdón, Pedro Ferré, Félix Pampín y perdón a los integrantes de nuestros 5 Ejércitos Libertadores que lucharon por Patria-Libertad-Constitución. Quedaron no menos de 5.000 muertos en los campos de batalla. En un país de tan solo un millón. No podemos pasar por alto los correntinos, cuando abandona Artigas el sitio de Montevideo con 2.000 hombres el 14 de enero de 1814, favoreciendo los planes del enemigo común, se va Artigas dejando desguarnecida el ala izquierda de la línea, porque no se accedió a sus caprichos de carácter político. No estamos con él cuando impide el envío de los diputados de Corrientes al Congreso de Tucumán a proclamar nuestra Independencia.

Artigas tenía urbanidad y no tenía modales propios de los gauchos. No era un intelectual, solo era perspicaz y con talento natural, diestro en las faenas del campo.

A diferencia de otros americanos, Artigas no fue educado en Europa ni salió nunca del ámbito de su patria. Lo más parecido a nuestro triste y célebre Juan Manuel de Rosas.

*La primera parte de este artículo fue publicada en la edición de ayer,

domingo 26 de noviembre.