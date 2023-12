Mandiyú busca dar vuelta la serie frente a Juventud de Puerto Tirol

Con la obligación de ganar, por más de un gol, para mantenerse en el Torneo Regional Federal Amateur, el Deportivo Mandiyú recibirá este viernes a Juventud de Puerto Tirol.

El encuentro revancha de los octavos de final de la Región Litoral Norte se jugará en cancha de Boca Unidos desde las 21 con el arbitraje de Francisco Vargas de la Liga Goyana.

En la ida, disputada el pasado sábado en Puerto Tirol, Mandiyú perdió 1 a 0 y, por lo tanto necesita dar vuelta la serie para avanzar a los cuartos de final.

El equipo correntino tiene la obligación de ganar por más de un gol para clasificar directamente, sin vence por la mínima diferencia (1 gol) habrá tiros desde el punto de penal para determinar el pasaje a los cuartos de final donde espera Defensores de Formosa.

“En la revancha tenemos que cambiar la imagen y quedarnos con el encuentro”, afirmó el DT de Mandiyú Daniel Cravero después de la derrota en Puerto Tirol.

“Estos partidos son muy cerrados. En los primeros minutos llegaron dos o tres veces, después nosotros también tuvimos chances de poder convertir y no pudimos hacerlo. En el segundo tiempo hicimos unos cambios pero no conseguimos nada, se hizo un partido muy chato donde casi no hubo opciones de gol”, dijo en tono autocrítico el entrenador.

“Sabemos que estos partidos no son de 90 sino de 180 minutos, así que la serie está abierta. Nosotros, de locales, seguramente vamos a jugar mejor, vamos a proponer otra cosa”, adelantó el DT.

Cravero lo anticipó y cumplió durante la semana para el decisivo encuentro buscando una mayor presencia en el ataque pero sin descuidar la estructura defensiva.

En la defensa ingresó Nicolás Torres en lugar de Enzo Zárate. José Monzón se movió como marcador de punta izquierdo y Hernán Valenzuela pasó a la mitad de la cancha en reemplazo de Matías Gómez.

Mientras que arriba probó con la dupla José y Guillermo Barreto en lugar de Lautaro Mendoza y Agustín García.

Juventud se caracteriza por ser un equipo ofensivo y a su vez muestra fallas a la hora de defender. Con la ventaja en el marcador, sabe que podrá tener alguna chance de contra para sacar más ventaja.

Para el encuentro en la capital correntina, el DT Joaquín Espíndola, mantendría a los once titulares que el sábado jugaron en Puerto Tirol.

Probables formaciones

Mandiyú:Facundo Abraham; Fabio Godoy, Nicolás Torres, Martín Albarracín y José Monzón; Juan González, Sergio Sagarzazu, Andrés Almirón y Hernán Valenzuela; Guillermo y José Barreto. DT: Daniel Cravero.

Juventud(Puerto Tirol): Leandro Ledesma; Bruno Prieto, Ramiro Domínguez, Emiliano Escalante y Rubén Hidalgo; Gastón Brítez, Braian Roldán, Mariano Villalba y Santiago Robledo; Gastón Martínez Cortez y Matías Antoniolli . DT: Joaquín Espíndola.