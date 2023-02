Cayó una avioneta en Arkansas y murieron cinco científicos

Un nuevo accidente causó conmoción en Estados Unidos, el miércoles último por la tarde, cuando cinco científicos especialistas en medio ambiente que iban a bordo en la misma aeronave hacia Columbus, en Ohio, murieron cuando el avión se estrelló en Arkansas, en circunstancias aún no terminadas de investigar, según la estación de televisión KTHV de ese estado norteamericano. El avión bimotor Beech BE20 salía del Aeropuerto Nacional Bill y Hillary Clinton de Little Rock y se dirigía al Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus.

El accidente se produjo mientras fuertes tormentas eléctricas azotaban la zona de Little Rock, con rachas de vientos de hasta 40 millas por hora, según Associated Press. Todos los ocupantes del avión, incluido el piloto, eran empleados de CTEH, una empresa de consultoría medioambiental de North Little Rock.

Estaban respondiendo a un incidente en la planta de metales de Schumann and Company en Bedford, Ohio, en el condado de Cuyahoga, donde un trabajador de mantenimiento murió y 13 personas fueron enviadas a hospitales, tras una explosión y un gran incendio el lunes por la tarde, en otra catástrofe medioambiental que azota a Ohio luego del descarrilamiento de un tren producido no muy lejos de allí a principios de febrero.

Tragedias en cadena

Exactamente la misma empresa CTEH trabajó anteriormente en el pequeño poblado llamado 'Palestina Oriental', tras el mencionado descarrilamiento. De momento no está claro qué razones causaron el lamentable e inoportuno accidente. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando cómo se dio el accidente aéreo que suma otro hecho que enluta a Estados Unidos tras varios eventos encadenados que no permiten esclarecer correctamente cada situación contaminante del medio ambiente.

La empresa en la que trabajaban los ahora fallecidos se especializa en la recopilación de datos ambientales y la gestión de incidentes, especialmente en términos de higiene industrial y toxicología.

El doctor Paul Nony, vicepresidente senior de CTEH, confirmó que los cinco fallecidos trabajaban en la empresa. Se dirigían a investigar la reciente explosión de I. Schumann & Co , en la que la empresa de aleaciones de latón y bronce estalló en llamas, dejando una lluvia de metal fundido en el área circundante y matando a un miembro del personal.

El Dr. Nony comentó: “Estamos increíblemente tristes de informar la pérdida de nuestros colegas de Little Rock. Pedimos a todos que mantengan en sus pensamientos y oraciones a las familias de los fallecidos y a todo el equipo de CTEH”.

