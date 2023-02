Nicolás Cabré compartió fotos de un especial momento junto a su hija Rufina

El sábado Nicolás Cabré compartió con su hija Rufina una actividad diferente. El actor, que está enganchadísimo como el running, disfrutó junto a la nena, que tuvo con la China Suárez, de su primera maratón juntos.

Fue Nico quien mostró fotos de la carrera, que se desarrolló en Palermo y era de 5 km, que hicieron a la par y lo puso a él súper sensible.

“Cómo explicar lo que me hacés sentir. La alegría, el orgullo. Cómo explico, cómo haces que me lata el corazón. No encuentro las palabras”, aseguró, en Instagram junto a fotos del evento.

NICOLÁS CABRÉ CORRIO CON RUFINA SU PRIMERA MARATÓN JUNTOS

Nicolás es súper compinche con su hija y manifestó toda su alegría por compartir ese especial momento.

“Creo que no existen palabras tan bellas para explicar lo que me hacés vivir. Y encima corrés bien”, agregó, divertido.

“Gracias por ser mi compañerita y te felicito por lograr tu objetivo. Soy feliz, me hacés feliz”, concluyó.

Fuente: Ciudad.com.ar