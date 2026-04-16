Corrientes: ex comisario va a juicio por irregularidades y abuso de autoridad

Ante un tribunal unipersonal a cargo del juez Jorge Alberto Troncoso, el martes comenzó el juicio contra un ex comisario de la Policía de Corrientes, acusado de diversos delitos cometidos durante el ejercicio de su función.

La acusación es impulsada por la fiscal Clara Belén Arrúa, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Curuzú Cuatiá.

Hechos investigados en Perugorría

Según la acusación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2023, cuando el imputado se desempeñaba al frente de la comisaría de Perugorría.

Entre los delitos atribuidos se encuentran abuso de autoridad, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.

Presuntas irregularidades administrativas

La fiscalía sostiene que el ex comisario habría ordenado servicios adicionales de guardia a subalternos, pero registrado y abonado esos trabajos a otras personas que no los realizaban, apropiándose del dinero.

Además, se lo acusa de haber presuntamente amenazado a personal policial que se negó a cargar datos falsos en los registros oficiales.

Otro de los hechos investigados refiere a un allanamiento realizado sin orden judicial en un domicilio del paraje Paso Tala.

En ese procedimiento, el ex funcionario habría privado de la libertad a un hombre con retraso mental grave, sin intervención ni conocimiento de la fiscalía de turno.

Testimonios y pruebas

El juicio se desarrollará en varias jornadas y prevé la declaración de más de diez testigos, además de la incorporación de pruebas documentales presentadas tanto por la fiscalía como por la defensa.

La defensa está a cargo de los abogados Juan Ignacio Karam y Nahuel Ávalos.