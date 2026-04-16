Antes de asumir, Adorni recibió dinero de la productora de Marcelo Grandio

Manuel Adorni recibió casi todos los meses durante un año transferencias de dinero por un total de 1.670.900 pesos de la productora de Marcelo Grandio, su amigo que tuvo contratos con el estado nacional y que le pagó el viaje en avión privado a Punta del Este para pasar con su familia los feriados de carnaval en febrero.

Las transferencia son de diciembre de 2022 a ese mismo mes del 2023, cuando Adorni asumió como funcionario del gobierno de Javier Milei como secretario de Comunicación. La información consta en la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y que llegó al expediente luego del levantamiento del secreto bancario que ordenó el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita sobre Adorni.

Allí consta, según las fuentes judiciales consultadas por Clarín, que "Imhouse", le hizo las transferencias a una cuenta del banco Galicia de Adorni. La primera fue en diciembre de 2022 cuando recibió 110 mil pesos, en dos transferencias de 50 y 60 mil pesos cada una.

Luego sería una transferencia por mes. Las siguientes fueron en mayo, junio, julio y agosto de 2023 por 121 mil pesos cada una. En septiembre, octubre y noviembre la productora le pagó a Adorni 157.300 pesos, también cada mes. La última transferencia es de diciembre y por el monto mayor: 605.000 pesos.

El total de dinero que recibió de Grandio fue 1.670.900 de pesos. "No sabemos el motivo del pago. Puede ser que sea algún tipo de contratación laboral de la productora. Lo que sí es una prueba más del estrecho vínculo entre los dos", señaló ante este diario una de las fuentes consultadas.

Para contar con más detalles sobre el motivo de esas transferencias, en Comodoro Py analizaban solicitarle a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las facturas que respalden esos movimientos de dinero.