Independiente juega ante Colón con la urgencia de un triunfo

Independiente, que suma seis presentaciones sin triunfos y tiene a su DT Leandro Stillitano en la cuerda floja, será local ante Colón de Santa Fe con la urgencia de lograr los tres puntos, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad hoy a la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, desde las 19, con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

No es bueno el clima en Independiente, no gana desde la primera jornada cuando venció a Talleres en Córdoba y la gente está impaciente. La nueva dirigencia, encabezada por el presidente Fabián Doman, intenta pagar las deudas dejadas por el gobierno de Hugo Moyano, pero el hincha también desea que el equipo gane.

Como si fuera poco Doman manifestó durante la semana “No me gusta ser presidente y que mi equipo no gane hace seis fechas” evidenciando descontento con el ciclo de Stillitano a cargo del equipo, a lo que el DT señaló “No se me cruza por la cabeza irme de Independiente”.

Por eso es prioridad el triunfo para independiente, que solo haría un cambio ante Colón con respecto al equipo que empató contra Barracas, con el ingreso de Luciano Gómez por el expulsado Sergio Barreto.

Colón, dirigido por Néstor Gorosito, reemplazó a Marcelo Saralegui, no ganó aún y suma 10 compromisos sin hacerlo. Perdió los tres primeros encuentros y ahora suma cuatro empates seguidos y el DT no haría cambios.

El Sabalero está último y uno de los tres descensos es precisamente para el último lugar de la tabla, situación que comienza a pesar en los jugadores y los hinchas.

Defensa quiere ser líder

Platense recibirá hoy a Defensa y Justicia en el estadio Vicente López. El encuentro comenzará a las 19.00, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Platense suma siete unidades en el campeonato y tiene la expectativa de conseguir una victoria para alcanzar a Sarmiento en los promedios; al tiempo que Defensa y Justicia llegará con la chance de subirse a la punta, ya que cuenta con 14 unidades (16 tiene el líder, San Lorenzo).

El “Halcón” recuperó a Gastón Togni y a Julián López de sus respectivas lesiones, mientras aguarda por Gabriel Alanís, que en la práctica del jueves se entrenó diferenciado, para saber si lo convocan para ocupar al menos un sitio en el banco de suplentes.

Arsenal - Tigre

Arsenal, que ocupa el último lugar en la tabla de promedios y corre serio riesgo de descender en esta temporada, será local hoy ante Tigre. El encuentro se jugará en el estadio Julio Humberto Grondona, en la localidad de Sarandí, desde las 16:30 con el arbitraje de Fernando Espinoza.

Arsenal, dirigido por Carlos Ruíz, hace cuatro fechas que no gana de local, su promedio de 0,988 está último y a 12 puntos de Sarmiento que será en los promedios el equipo a alcanzar, por lo tanto en esta temporada deberá sufrir para mantenerse en primera.

Tigre viene de sufrir dos derrotas seguidas y la campaña de los dirigidos por Diego Martínez es floja ubicándose con ocho unidades de mitad de tabla hacia abajo, pese a contar con el goleador Mateo Retegui, quien aceptó jugar para el seleccionado Italiano.

Godoy Cruz - Belgrano

Godoy Cruz, de Mendoza, recibirá a Belgrano, de Córdoba, a partir de las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas, con arbitraje de Nazareno Arasa, y la presencia de al menos 8000 hinchas del equipo cordobés.

El Tomba tiene 9 puntos, producto de tres triunfos y cuatro derrotas, la última ante River (3-0) en Núñez, mientras que los Piratas sumaron 11 unidades y en la fecha anterior empataron como locales con Lanús

En Godoy Cruz, el entrenador Diego Flores podría repetir la formación, ya que no tiene lesionados ni suspendidos, y más allá de la goleada sufrida ante River, en la fecha anterior los mismos 11 le habían ganado claramente a Racing (2-0) con una buena actuación.

En Belgrano, el entrenador Guillermo Farré deberá retocar el equipo debido a que el lateral derecho Gabriel Compagnucci sufrió un desgarro y estará al menos tres semanas afuera de las canchas.