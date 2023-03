Aranduroga y Taraguy iniciaron el Regional con triunfos de visitante

Con triunfos de Aranduroga y Taraguy, y la derrota de San Patricio, el Torneo Regional de Rugby Super 10, que en esta edición, además de los habituales clubes del NEA cuenta con la participación de equipos de Paraguay. Mientras las Cebras obtuvieron un contundente triunfo en Formosa sobre Aguará, los Cuervos superaron a Curda de Asunción, uno de los invitados paraguayos al certamen ovalado más importante de esta parte del país.

En tanto que el Santo correntino no pudo ante el actual campeón, Curne y perdió 33 a 5. Y en los restantes encuentros que marcaron el inicio de la competencia, Regatas Resistencia obtuvo un gran triunfo sobre Sixty en Villa Fabiana por 30 a 29. Cabe destacar que la victoria del Remero llegó en el minuto final con el penal de Marcelo Miño, tras un error en el pack del Decano.

Y en Asunción, el otro equipo que participa del Regional del NEA, San José, superó a Capri de Misiones por 26 a 20.

La Cebra cazó al Zorro

Aranduroga obtuvo ayer una gran victoria en el inicio del Regional. El equipo conducido por Julián Del Villar se impuso sobre Aguará por 48 a 6. Así el conjunto correntino demostró que está dispuesto a ser protagonista como el año pasado cuando llegó a la final del Regional y se consagró subcampeón.

El restante equipo correntino que comenzó con el pie derecho el torneo fue Taraguy. En su visita a la capital paraguaya, los Cuervos se impusieron a Curda 25 a 18. Se debe recordar que Taraguy viene de perder la final del torneo Apertura de la Urne frente a Curne, por 20 a 19.

Victoria del campeón

Por su parte, San Patricio, el restante equipo correntino que compite en el certamen, perdió con el actual campeón, Curne. En Monte Alto la victoria de los Universitarios fue por 33 a 5. Al cabo de la primera etapa, los Canarios se imponían 25 a 0, con tries de Yasir Burlli (2) y Juan Carniel. En la segunda etapa también apoyó un try para los locales Fernando Vazquez.

San Patricio, que en esta temporada es dirigido por el exprimera línea Marcelo González, descontó con la conquista de Lautaro Basillis. El Santo fue la continuidad de la temporada pasada en la que no logró encontrar su juego y terminó jugando los cruces por la permanencia en la máxima categoría del Regional.

Intermedia

Ayer además también se cumplió con la primera fecha del torneo de Intermedia en el participan también los habituales clubes de la región mas los dos invitados de Paraguay. En esta divisional los participantes del vecino país, son: Curda y Luque. Los resultados que se registraron, fueron los siguientes: Sixty 22 - Regatas Resistencia 10; Curne 23 - San Patricio 10; Aguará de Formosa 8 - Aranduroga 39; Curda 26 - Taraguy 36 y Luque 28 – Capri 0 (5 – 0 W.O.).

Lo que viene

La segunda fecha del el Torneo Regional de Rugby Super 10 prevé los siguientes encuentros: zona A, Curne vs. San José y Regatas Resistencia vs. Capri. Zona B: Aranduroga vs Curda y Aguará vs. San Patricio. En tanto que el Interzonal lo protagonizarán: Taraguy vs. Sixty.

En la Urba

El campeón vigente Hindú derrotó ayer a la tarde a Buenos Aires por 15-6 en un encuentro correspondiente a la fecha inicial del top 12, que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba). Belgrano superó a Atlético del Rosario por 34-10, de visitante, mientras SIC perdió en su cancha frente a Alumni por 29-28.

El Casi fue derrotado por Newman por 33-17; en el clásico platense, San Luis superó a la Plata por 42-19, y Cuba venció a Pucará 54-17.