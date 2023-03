Murió la escritora María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges

María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges y albacea de la obra del gran escritor argentino, murió a los 86 años, confirmaron a Infobae Cultura desde fuentes cercanas. La autora falleció en Vicente López, tras atravesar problemas de salud que habían dificultado su movilidad en los últimos meses.

La noticia de su muerte fue confirmada por su abogado, Fernando Soto, quien escribió en Twitter: “Ahora entrarás al ‘gran mar’ con tu querido Borges. Que en Paz Descanses María”. De acuerdo con diferentes fuentes, padecía cáncer de mama desde hace unos meses y en su etapa final permaneció recluida en su casa.

Como licenciada en Literatura participó en un curso en el que conoció a Borges, 38 años mayor, en los 60, con quien empezó a relacionarse por el interés compartido por las lenguas anglosajonas.

A partir de ese momento forjaron una relación cercana, y con el tiempo se convirtió en su persona de confianza al punto que en 1988, dos años después de la muerte de el autor de El Aleph, creó la Fundación Jorge Luis Borges, desde donde su busca propagar la obra del escritor en el país y más allá de las fronteras.

Juntos firmaron dos libros: Breve antología anglosajona, una recopilación de la pasión compartida por la literatura inglesa, y Atlas, en el que se reunían los viajes realizados alrededor del mundo, en el que se reunían las impresiones del escritor que ya padecía una severa ceguera, junto a notas y fotografías de Kodama.

“Cuando me hablaban de esposas yo solo conocía a las que se les ponían a los presos. Yo no quería casarme para ser una prisionera y menos tener hijos que me iban a absorber toda la vida”, había dicho Kodama a propósito de su vínculo con el escritor en una entrevista con Télam a propósito de la aparición del libro de memorias María Kodama. Esclava de la libertad.

Sin embargo, el 26 de abril de 1986 se casaron, pocos meses antes de la muerte de Borges, quien ya residía en Ginebra, Suiza, donde está enterrado. El casamiento se realizó por poderes en Asunción del Paraguay.

Además, escribió obras propias como Relatos y Homenaje a Borges y el año pasado presentó de La divisa punzó (Sudamericana)

En 2009 comenzó un juicio contra el escritor Pablo Katchadjian, al que acusó de plagio por El Aleph engordado, un texto en el que le agregó 5.600 palabras al original y publicó en una edición pequeña de apenas 200 ejemplares. En 2017, Katchadjian ganó el juicio y en 2021 fue dictaminado la falta de mérito y esto derivó en que el juzgado Civil Nº 1 estableció que Kodama debía abonar 888 mil pesos, de los cuales 200 mil son gastos de ejecución.

