Las obras de la autovía 12 se retomarán en abril: insisten en que fue mal diseñada

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, confirmó ayer que en 30 días se retomará la obra de la autovía ya que se amplió el contrato y se corrigieron “muchos errores y vicios que tenía el proyecto original”. Alertó que el proyecto no podía continuar de la manera que estaba diseñado ya que traería problemas de anegamiento para los vecinos de Corrientes.

Katopodis visitó Corrientes para inaugurar obras y recorrer la costanera. En ese marco, insistió ante la prensa en que “la obra de la autovía 12 fue licitada con una serie de observaciones, problemas serios con los que tenía que ver la hidráulica y algunos obstáculos. Ahora ampliamos el contrato para corregir esos errores e incorporar las obras hidráulicas, de lo contrario habría problemas de anegamiento cada vez que llueva”.

“Cuando acordemos con la empresa, lo que demandará más presupuesto y plazos, los trabajos se retomarán. Es una obra que se licitó con serias irregularidades, no se contempló la hidráulica y las entradas y las salidas de las localidades de cara a la autovía no estaban bien resueltas. Nos encontramos con muchísimas interferencias que no estaban incorporadas. Todo eso nos obligó a frenar la obra”.

“Son trabajos complementarios que nos permitirán terminar la obra vial y los ingresos para mejorar el acceso y salida de las localidades. Entiendo la preocupación de los vecinos por una obra que está paralizada, pero no había ninguna posibilidad de terminar si no hacíamos esas modificaciones”.

Muro

El intendente Eduardo Tassano había salido a defender a su secretario de Infraestructura, Mathias Cabrera, al ratificar que “habrá problemas hídricos en varios barrios porque la obra de la autovía 12 está parada y si llueve bastante, la situación puede ser complicada”.

Cabrera había dicho que ocho barrios de la Capital se inundarán por problemas en el proyecto encarado por el Gobierno nacional desde hace cinco años. Sus declaraciones hicieron que la exgerenta de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, saliera a responderle, manifestara su preocupación y pidiera una reunión con Tassano.

“El problema clave es la paralización de los trabajos y desde allí las dificultades en relación a posibles anegamientos en barrios aledaños. Esta situación la hemos transmitido, lo hemos hecho de manera escrita”, reiteró el jefe comunal.

“Tenemos un profundo estudio del tema hídrico, si la obra está detenida y si en este año electoral la obra no va a continuar, nosotros queremos advertir a los vecinos que puede haber problemas si las lluvias son importantes”, insistió Tassano.

“No queremos que esto sea un muro de Berlín que divida la ciudad en dos con problemas de conectividad, de transporte, de inundaciones. Sin ninguna duda, para lograr el funcionamiento final, se van a requerir obras complementarias”, agregó.

“Lo que advertimos son cosas que pueden suceder. No nos interesa polemizar, nos interesan los vecinos. No vamos a permitir que se les diga a los ciudadanos que no pasa nada, que está todo bien y la obra sigue en nada. Hay obras complementarias que no se hicieron”, agregó.