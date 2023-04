Sin margen para la recuperación

Los tres años seguidos de lluvias por debajo de los niveles normales en Corrientes han derivado en una situación forrajera crítica para los campos ganaderos de la provincia. Con los primeros fríos del año a la vuelta de la esquina, desde el aspecto técnico no hay margen para la recuperación de los pastos naturales que alimentan más del 90% del rodeo provincial, y se plantea la necesidad de ordenar los rodeos para aliviar la carga, aunque muchas veces desprenderse de hacienda no es una decisión fácil para el productor.

Durante el mes de febrero, un equipo de técnicos de la Experimental del INTA ubicada en la localidad de Mercedes planteó tres posibles escenarios ganaderos para el invierno, teniendo en cuenta una serie de variables y relevamientos realizados en los campos. En los tres casos, se planteaban una disponibilidad de forraje deficitaria, pero con el correr de las semanas, y sin la llegada de las lluvias que se preveían para febrero y marzo, la situación empeoró.

“Desde el punto de vista forrajero, ya no hay más posibilidades de que se recupere el campo natural antes de la llegada de los primeros fríos del año”, explicó Diego Bendersky, técnico del INTA Mercedes que viene realizando distintos relevamientos en los campos, principalmente en el Centro y Sur de Corrientes, la región con mayor cantidad de cabezas de ganado.

En este sentido, Bendersky planteó también que a esta crítica situación de pastos se suma otra cuestión: “venimos de un servicio que no ha sido tan malo como se preveía, y eso va a determinar que haya un número importante de vacas pariendo durante el invierno, lo que pone en una situación muy compleja a los establecimientos de la región”, señaló el profesional.

Si bien el dato de no tener una merma de preñeces considerable es alentador, para poder mantener los requerimientos de los vientres en producción en el campo durante el invierno, el productor seguramente deberá replantear su manejo, sobre todo nutricional. Y eso viene de la mano de decisiones empresariales y comerciales.

“En la cría lo que hay que entender que hay un impacto de corto plazo y también de largo plazo que tenemos que cuidar, que son nuestros vientres y la producción. Por eso es importante acomodar las cargas, algo que está sucediendo, pero un poco tarde”, comentó Bendersky.

El importante volumen de oferta de invernada registrado durante el primer trimestre del año, tanto en remates como en negocios particulares, es un refejo de la situación forrajera de los campos. Muchos ganaderos de cría decidieron adelantar la venta de su zafra de terneros al no poder aguantarlos más tiempo en sus campos y con la necesidad de aliviar los requerimientos de sus vientres en producción. Y, por otro lado, dentro de esta oferta se vio mucha hembra, tanto vientres que no quedaron preñados en el servicio de primavera, como también vacas de edad avanzada.

En este sentido, Bendersky explicó que “se está bajando un poco la carga, tratando de priorizar categorías. Nosotros pensamos que bajar la carga tenía que ser un paso previo; hoy apuntamos a ordenar los rodeos: separar las categorías que tienen mayores requerimientos, podemos pensar en prescindir o vender algunas categorías y con esos recursos comprar alimento”.

En cuanto a la clasificación, el técnico del INTA Mercedes aconsejó “anticipar todo lo que se puedan los destetes, a esta altura ya deberíamos tener todas las vacas sin terneros al pie; los machos es una categoría que se debería vender, no quedarnos con esa recría de machos, solo con una mínima recría de hembras, para la reposición. Y después todas aquellas vacas que han fallado, vacías al tacto, o con un desgaste dentario importante, también son sensibles a sacarlas del campo”, explicó.

Suplemento y verdeos

Mirando hacia adelante, desde el INTA Mercedes consideran que en la época crítica del año será ineludible para las empresas ganaderas implementar algún tipo de suplementación para la hacienda, para no llegar a situaciones de mortandad. No obstante, esta suplementación debe ser estratégica para ser más eficiente. “Hay que clasificar y dar de comer a las categorías que van a responder y no dar suplemento a todo el rodeo. Hay categorías que hay que vender, y otros animales más chicos que se pueden suplementar y sabemos que vamos a tener una buena respuesta”, consideró Diego Bendersky.

Otra opción que tienen aún los productores ganaderos es la de sembrar verdeos de invierno. Para los campos de Corrientes existen varias alternativas, relacionadas a cada zona ganadera de la provincia, como para tener potreros con algo de reserva forrajera en los meses críticos del año. No obstante, esto también dependerá de la normalización de las lluvias, que se prevé para los próximos días.

“Hasta mediados o hasta el 20 de abril aproximadamente, estamos a tiempo de sembrar algún verdeo, una vez que se haya recompuesto el balance hídrico”, comentó Bendersky. En este sentido, el técnico del INTA Mercedes explicó que los campos que ya venían trabajando con esta tecnología forrajera van a poder acceder más fácil a su implantación, pero es una alternativa para cualquier campo, en la medida que llueva. “Con algunas lluvias, y con la baja de las temperaturas que comenzaría a darse, podemos plantear un verdeo, algo que funcionan muy bien”, sostuvo.

(Fuente: expoagro.com)