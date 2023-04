Cerraron el conflicto por la elección en Caba, pero con advertencias cruzadas

“Yo les garantizo acá que no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura en Juntos por el Cambio”, aseguró Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, durante un discurso que dio en el evento “Compromiso por una nueva Argentina”, que se realizó esta tarde en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA). El alcalde buscó bajarle el tono al conflicto interno que se desató en JxC por su decisión de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, que provocó el enojo de Mauricio Macri y dividió al PRO.

No obstante, Larreta mantuvo su idea respecto a la medida que tomó. “Lo que hice es cumplir con la ley. Lo hice, lo sostengo y me hago cargo. En la Ciudad vamos a votar con la Boleta Única, es mi decisión y me hago cargo”, enfatizó. Fue ante un auditorio de alrededor de 500 productores agropecuarios y empresarios vinculados al sector del campo, en el salón principal del Pabellón Rojo de la Sociedad Rural. El jefe de Gobierno fue el último orador de un evento en el que desfilaron un grupo de precandidatos a presidentes de la Nación de la oposición.

Fue en el marco del evento “Compromiso por una nueva Argentina”, que se realizó ayer en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Macri

Por su parte, el expresidente fue lapidario al afirmar ayer: “Ya está, ahora hay que seguir trabajando”.

Cerró el episodio con el jefe de Gobierno porteño pero dejó una advertencia al cuestionar que Larreta “no haya trabajado en equipo y no haya decidido en equipo, respetando a las dos candidatas a presidente, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich”.

No obstante la voluntad de cerrar el conflicto, sin mencionar al precandidato presidencial porteño, Macri sostuvo que en la actualidad hay “una corriente de líderes en todos los sectores que se olvidaron de lo más lindo que tiene la vida, que es la épica, la gesta, el soñar, y lo único que tuvieron como norte es “la mía está, ¿dónde está la mía?” No me importa el conjunto, solamente cuenta si yo me salvo o no me salvo”.

Antes de irse, Macri respondió algunas preguntas más, pero causó impacto lo que dijo cuando fue consultado acerca del “fenómeno” Javier Milei: “Vamos a ir a la segunda vuelta contra esta nueva expresión más liberal, más rupturista, de más enojo con la frustración que se arrastra durante décadas”. Y agregó: “Nuestro candidato va a tener que demostrar que, más allá de las intenciones rupturistas y de cambio que tiene Milei, nosotros tenemos las mismas pero con experiencia y eso debería inspirar la balanza a favor nuestro”, dijo.