Hiperinflación moderna

Una inflación mensual del 7,7% que a nadie sorprende, es, de por sí, una situación límite a la que el pueblo argentino se ha acostumbrado.

Vivir al límite de lo que los salarios alcanzan es un deporte nacional y no hay excusas para disimular que se trata de una hiperinflación. Pero no como la que se vio en tiempos de Raúl Alfonsín, sino una moderna. Para explicarlo, es dable transmitir el análisis del economista Diego Giacomini.

El especialista aseguró que el peso pierde cada vez más valor y recalcó que los comerciantes y las industrias han perdido noción de los precios.

“Argentina acumula desde diciembre de 2001 más de 25.000% de inflación. Mientras tanto, este Gobierno va a cerrar con 800% de inflación. Entonces, cuando uno analiza la diferencia de inflación que tenemos hoy con los países desarrollados, es la misma diferencia de inflación que teníamos en 1998 o 1999”, explicó en una entrevista para el canal de TV LN+.

Asimismo, sostuvo que la hiperinflación ocurre “cuando desaparece la moneda y no se conocen los precios”, como “cuando el que tiene un bien decide no venderlo por que realmente no tiene muy claro qué hacer”. “Entonces, por definición, también nos encontramos bajo una hiperinflación”, señaló.

“No hay mucho que se pueda hacer si el oficialismo piensa que la inflación se estabiliza al 6% ó 7,7%”, agregó el especialista. “Es obvio que va a aumentar. Yo a mis clientes les digo hace muchos meses que, en la punta de este año, la inflación acumulada va a ser del 148%”. Y lanzó un duro pronóstico: “A todo esto hay que sumarle los impactos del ciclo electoral. Yo creo que en la película que queda de 2023 y 2024 vamos a tener más problemas con el dólar y la inflación de los que tuvimos hasta ahora en 2021 y 2022. Es innegable que va a suceder eso. Ya estamos jugados”.

A la luz del año electoral, Giacomini dijo que el futuro cercano de la Argentina dependerá de los resultados de las Paso. “Si en agosto nos encontramos en una elección como la del 2003, donde los principales candidatos saquen el 30% de los votos, ninguno va a tener senadores y diputados para aprobar reformas”. En consecuencia, “cuando el mercado vea eso, se va a anticipar a aquel escenario y el ajuste lo va a terminar haciendo la macroeconomía”. “¿Y qué es el ajuste? El ajuste es el salto del dólar y la aceleración de la inflación, primero en los precios mayoristas y finalmente en los minoristas”, completó.

A su vez, el economista enumeró los principales “ingredientes” que “facilitarán” el aumento de la inflación y la suba del valor de la divisa norteamericana.

“El PBI va a viajar al -4.5% o-5%. Eso llevará a que la recaudación se termine desplomando y que el déficit fiscal aumente de -2.5% a -3.5% o -4%. Como resultado, el Banco Central de la República Argentina va a necesitar emitir más y habrá más cantidad de dinero circulando en las calles. Mientras tanto, caerá el nivel de la actividad y con ello la demanda de dinero tanto por motivo de transacción como también por la preocupación de los argentinos”, consignó.

En esta línea, analizó las expectativas económicas que rodean a las fuerzas políticas. “Unos [en referencia al Frente de Todos] son los que nos trajeron la inflación del 104%. Otros [en referencia a Juntos por el Cambio] son los que tuvieron del 2016 al 2019 un problema mucho más fácil y terminaron duplicando la inflación e hipotecaron el futuro de la Argentina con una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 57 mil millones de dólares”.

Sin embargo, para el economista el mayor problema está depositado en las expectativas sobre la tercera fuerza que lidera Javier Milei. “Cuanto más aumentan las posibilidades de una devaluación, sus chances electorales crecen. Si el candidato del oficialismo es Horacio Rodríguez Larreta, esas chances crecen mucho más”, precisó. Y analizó: “¿Qué es lo que pasa entonces? Si crecen las posibilidades de Milei, crecen las posibilidades de que haya una dolarización. Si crecen las posibilidades de dolarización, el mercado se anticipa y quiere dolarizarse a un tipo de cambio más barato antes de que Javier mismo lo haga. Entonces si la gente corre masivamente a buscar sus depósitos privados en pesos para proceder de la misma manera, va a ser necesario emitir más y volvemos a lo mismo”.

¿Un abismo? Nada asusta a un asalariado argentino cuando debe convivir con los precios que cambian a diario.